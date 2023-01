Centrafrique : avec la crypto-monnaie, les barrières monétaires vont disparaitre

Le ministère de l'Economie et des Finances de la République Centrafricaine a récemment annoncé la mise en place d'un nouveau système de mobilisation des ressources financières, basé sur la technologie Blockchain.



Cette décision, qui a été prise sous l'impulsion du président de la République, Faustin Archange Touadera, vise à donner à la Centrafrique les moyens de devenir un acteur du secteur financier international en permettant l'accès aux crypto-monnaies.



La République Centrafricaine a également créé un Comité chargé d'élaborer un projet de loi sur l'utilisation des crypto-monnaies et la tokenisation dans le pays.



Ce Comité, composé de 15 experts centrafricains de différents ministères, travaille actuellement sur l'élaboration de ce cadre légal qui permettra aux crypto-monnaies de fonctionner en Centrafrique.



Cette annonce est un pas important pour l'économie centrafricaine, qui espère ainsi favoriser l'industrialisation de son secteur minier et stimuler le développement économique. Les détails de ce projet de loi seront dévoilés prochainement.