Centrafrique : le Conseil économique demande au gouvernement de mettre fin au FCFA

Après 45 jours d'échanges et de réflexions, les Conseillers économiques ont conclu que le franc CFA n'avait plus d'intérêt pour la République centrafricaine. Selon eux, cette monnaie appauvrit le pays et le met dans une position de dépendance à la France. Pour cette raison, ils ont émis des recommandations au gouvernement centrafricain, ont rapporté Radio Ndeke Luka et Kadeï Vox, deux médias centrafricains.



Les Conseillers économiques ont ainsi demandé la création d'une nouvelle monnaie qui regrouperait tous les pays de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale), ainsi que le rapatriement des réserves de change de la zone actuellement détenues par le Trésor français, qui seraient gérées localement. Ils ont également souligné l'importance de mettre fin aux conflits qui déchirent le continent, et particulièrement la République centrafricaine, pour que ce projet devienne une réalité.



Cette recommandation intervient dans un contexte particulier, quelques jours après la désignation du Président Touadera comme président en exercice de la conférence des chefs d'état de la zone CEMAC.