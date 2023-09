Centrafrique : le personnel de la mairie de Bangui en grève

« Trois jours après un préavis de grève, le personnel de la mairie de Bangui est passé à la vitesse supérieure. Plusieurs centaines d’agents ont exprimé, ce 26 septembre 2023, leur mécontentement devant le siège de cette institution », a rapporté mardi, la radio Ndeke Luka.



« Ils réclament des autorités municipales le paiement de leurs arriérés de salaires, le versement de leur cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que l’intégration de leurs collaborateurs stagiaires », a indiqué cette radio.



Selon cette source, c’est « plus de 200 travailleurs, toutes catégories confondues » qui ont pris d’assaut, ce mardi matin, la devanture de la mairie de Bangui pour exprimer leur mécontentement.



« Sur les banderoles qu’ils brandissent, l’on peut lire « Trop c’est trop » ; « Payez nos arriérés de salaires » ; « Versez nos cotisations sociales à la CNSS » et « Réintégrez nos collaborateurs illégalement suspendus depuis 2017 ». En plus de ces revendications, le maire de Bangui est dans le viseur des manifestants », a indiqué la radio.



« Les agents, ont barricadé l’entrée principale de la mairie, empêchant toute activité dans les bureaux. Ce mouvement de grève intervient une semaine après un préavis de grève déposé, sans solution », a rapporté mardi, Radio Guira, la chaine de l’ONU en RCA.