Championnats d’Afrique d'athlétisme : le Nigéria, l’Algérie et le Kenya en tête

La troisième journée des 23èmes championnats d'Afrique d'athlétisme a été marquée par les communiqués du ministre camerounais des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi et du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme (FCA), Motomby Mbome Emmanuel.



Tout en donnant des précisions sur l'organisation qui repose sur trois piliers, à savoir « la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) propriétaire de la compétition, la Fédération camerounaise d'athlétisme (FCA) et la ville de Douala », les deux responsables ont souligné l'appui apporté par le gouvernement camerounais pour la réussite de l'événement. Ils n'ont pas manqué de fustiger la campagne de désinformation et la diffusion des Fakes news.



Le ministre des Sports et de l'Education physique a appelé le public à apporter son soutien aux « Lions indomptables » de l'athlétisme.



Sur le terrain, la compétition est dominée par le Nigéria, l’Algérie et le Kenya. Même si certains pays, hier méconnus en athlétisme, pointent le bout du nez, à l'instar du Botswana qui a remporté les médailles d'or et d'argent sur 400 m haies messieurs, par l'entremise de Victor Ntweng en 48" 88 et d'argent par Kemorena Tisang en 49" 24. La médaille de bronze revenant à l'Algérien Abdelmalick Lahoulou en 49" 36.



L’Afrique du Sud a remporté les médailles d'or du 400m dames par Mirinda Coutzee en 51" 16, et du bronze par Shirley Nekhubui en 52" 10. En réalisant un chrono de 51"56, la Zambienne Qincy Malenkani s’est intercalée entre les deux. Le 800m dames a été dominé par le Kenya : Sarah Moraa Orobi en 2'00"27 et Lilian Odira en 2'00" 37 remportent respectivement l'or et l'argent.



La Marocaine Soukaina Hajji avec un chrono de 2'00"91 complète le podium. Chez les messieurs, le Sénégalais Cheikh Tidiana Diouf avec un chrono de 45"23 se pare d'or au 400m devant Lee Eppie du Botswana 45" 39 et Samuel Ogazi du Nigéria 45" 47.



Le 800m messieurs a été remporté par le Kenyan Alexis Kipngetich en 1'45"02; le Botswanais Kethobogide Hainguira s'empare de l'argent en 1'45"54 ; la médaille de bronze est revenue à l'Ougandais Tom Dradriga qui a réalisé un chrono de 1'46"01. Le 3000 mètres steeple-chase a été une affaire kenyane : Léonard Chemutai, 8'21"30, Edmond Sereon, 8'21"94 et Mathew Kosgei, 8'31"98 n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires.



L'Algérie a remporté sa première médaille d'or au disque messieurs. Oussama Khennoussi s'est imposé avec un jet à 63 m 90. Le Sud-africain Victor Hogan s'empare de la médaille d'argent à 63 m 87; le bronze revient au Namibien Ryan William avec un jet à 56m 78.



Au classement à deux jours de la clôture, le Nigéria est en tête avec 3 médailles d'or, 3 d'argent et 4 de bronze, suivi de l'Algérie et du Kenya.