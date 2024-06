Championnats d’Afrique d'athlétisme : seulement deux médailles d'argent pour le Cameroun

En récoltant 5527 points sur l'ensemble des 8 épreuves qui constituent le heptathlon, Adèle Mafongang Tenkeu a permis au Cameroun de monter sur le podium. Médaillée d'argent derrière la Béninoise Odile Ahouanwanou qui gagne l'or avec un total de 5777 points, la Camerounaise s'est illustrée en remportant les concours de saut en longueur et du 800 mètres et s'est classée 2ème au javelot. Elle est en progression puisque aux Jeux africains de Accra au Ghana, elle avait remporté la médaille de bronze.



Le podium du heptathlon est complété par la Sud-africaine Shannon Wester qui a obtenu 5239 points. Les autres finales programmées au quatrième jour des championnats d'Afrique ont été une démonstration des pays phares de l'athlétisme africain.



Le 10 000 mètres dames a été remporté par la Kényane Gladys Kwamboka en 36'53"69; la médaille d'argent est revenue à une autre Kényane Rebecca Mwangi: 36'59"69; l'Ethiopienne Gela Hambse prend la médaille de bronze avec un chrono de 37'09"20.



L'Afrique du Sud a raflé les trois médailles du lancer de poids dames : Ashley Eramus 18 mètres 17, Mine De Klerk 17 mètres 09, Colette Uys 16 mètres 28. Dans les courses de relais, le Nigéria s'est adjugé l'or au 4×100 mètres dames ; médaille d'argent le Ghana et médaille de bronze le Liberia. En 4×100 mètres messieurs, la médaille d'or est revenue au Ghana ; le Nigéria est médaille d'argent et la Côte d'Ivoire médaille de bronze.



Les athlètes camerounais encore en course pour les médailles ont eu un bon comportement dans les séries du 110 mètres haies : Mateo Ngo s'est qualifié pour la finale. Le public absent aux premiers jours, commence à remplir les gradins du stade de Japoma.