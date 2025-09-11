Chine : Le premier avion médicalisé C909 est livré

Le 9 septembre 2025, le premier avion médicalisé, développé à partir de l’avion chinois C909, a été officiellement livré à Zhengzhou, dans la province du Henan, au centre de la Chine.
Caractéristiques de l'Avion
- Charge Maximale : 10 tonnes
- Autonomie Standard : 3700 km
UtilisationLe C909 sera principalement utilisé dans des scénarios tels que :
- Secours d’Urgence : Pour les interventions rapides lors de catastrophes naturelles ou d'urgences médicales.
- Services Médicaux de Longue Distance : Faciliter le transport de patients nécessitant des soins spécialisés sur de longues distances.