Chine : Le premier avion médicalisé C909 est livré

Caractéristiques de l'Avion

Charge Maximale : 10 tonnes

Le 9 septembre 2025, le premier avion médicalisé, développé à partir de l’avion chinois C909, a été officiellement livré à Zhengzhou, dans la province du Henan, au centre de la Chine.Cet avion est conçu pour opérer sur des aéroports de plateau, ce qui le rend adapté à des missions dans des zones difficiles d'accès.