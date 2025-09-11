Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Chine : Le premier avion médicalisé C909 est livré


Alwihda Info | Par - 12 Septembre 2025


Le tout premier avion médicalisé, développé à partir de l'avion chinois C909, a été livré le 9 septembre à Zhengzhou, dans la province du Henan.


Chine : Le premier avion médicalisé C909 est livré


  Le 9 septembre 2025, le premier avion médicalisé, développé à partir de l’avion chinois C909, a été officiellement livré à Zhengzhou, dans la province du Henan, au centre de la Chine.

 

Caractéristiques de l'Avion

 
  • Charge Maximale : 10 tonnes
  • Autonomie Standard : 3700 km
Cet avion est conçu pour opérer sur des aéroports de plateau, ce qui le rend adapté à des missions dans des zones difficiles d'accès.

Chine : Le premier avion médicalisé C909 est livré

 

Utilisation

Le C909 sera principalement utilisé dans des scénarios tels que :
  • Secours d’Urgence : Pour les interventions rapides lors de catastrophes naturelles ou d'urgences médicales.
  • Services Médicaux de Longue Distance : Faciliter le transport de patients nécessitant des soins spécialisés sur de longues distances.
Cette livraison marque une avancée significative dans le domaine de l'aviation médicale en Chine, renforçant ainsi les capacités de réponse aux urgences et l'accès aux soins médicaux.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/09/2025

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental 11/09/2025

Populaires

Tchad : Au Logone Occidental, un homme tué et un autre grièvement blessé lors de vols de bétail

11/09/2025

Tchad : pourquoi les gens aiment-ils plus critiquer que conseiller ?

11/09/2025

Tchad : fin des travaux de la première session du conseil provincial du Logone Oriental

11/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter