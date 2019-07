Classe préparatoire du lycée Blaise Pascal : former des ingénieurs de pointe pour la Côte d’Ivoire de demain

En présence du Ministre de l’Enseignement supérieure et de la recherche, l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire a participé à une cérémonie de remise des bourses à 10 étudiants de la classe préparatoire Grenoble INP du lycée Blaise Pascal.

Ouverte depuis le 1er septembre 2015, la classe préparatoire du LBP est un projet pilote d’excellence qui vise à former des ingénieurs de pointe pour la Côte d’Ivoire. Elle réunit une institution française reconnue, l’institut national polytechnique de Grenoble, et le lycée Blaise Pascal, lycée ivoirien homologué par l’éducation nationale française.

Accessible aux bacheliers de Côte d’Ivoire issus des systèmes éducatifs français (filière S) et ivoirien (filières C, D et E), son cursus permet d’avoir la garantie de l’excellence pédagogique. Les programmes sont similaires à ceux de la classe préparatoire intégrée de Grenoble INP, ce qui signifie en particulier que les cours sont strictement les mêmes dans les matières scientifiques. Chaque enseignant d’Abidjan est en binôme avec son homologue grenoblois, ce qui permet une concertation pédagogique permanente, que ce soit sur le contenu des cours ou sur l´élaboration et l´évaluation des devoirs surveillés.

Après 2 ans de préparation, les étudiants continuent leur parcours en France et cette année, deux d’entre eux le feront à Polytechnique (X) France. Les autres continueront leur parcours dans les écoles d’ingénieur du groupe INP-Grenoble qui figurent parmi les meilleures écoles d’ingénieur de France. Le retour des étudiants après l’obtention de leur diplôme en France est favorisé grâce aux stages à effectuer en 2ème année et grâce aux systèmes de mentorats et de financements locaux.

Nouvel acteur du paysage de l’enseignement supérieur en Côte d´Ivoire, la classe prépa du LBP dispose d’un partenariat depuis janvier 2018 avec l’INP-HB mais aussi avec la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Côte d´Ivoire, Eurocham, et plusieurs entreprises d’Abidjan.

