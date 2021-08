Classement FIFA : Le Tchad à la 181e place mondiale et 49e africaine

Le Tchad descend de deux places au nouveau classement de la FIFA du mois d'août 2021. Précédemment à la 179ème place mondiale au cours des mois d'avril et mai, il passe à la 181ème place mondiale (sur 210 équipes) avec 935 points cumulés.



Sur le continent, le Tchad est à la 49ème place sur 54 pays.



Le plus haut rang des SAO au classement FIFA a été la 97ème position tandis que son rang le plus bas a été la 190ème place.



Le 12 mars 2021, à la suite de la dissolution de la Fédération tchadienne de football association (FTFA), un comité national de gestion provisoire du football au Tchad a été créé par décret. Il a pour mission notamment de gérer les affaires courantes du football sur tout le territoire national, faire la relecture et éventuellement valider les statuts soumis ou présentés par les Ligues et Clubs de première division et les associations officiellement reconnues, élaborer et faire valider un plan stratégique et une feuille de route sur 8 ans, organiser des compétitions dynamiques sur le plan national, organiser des actions de détection de talents et d'accompagnement de ceux-ci, organiser une assemblée générale extraordinaire élective, et assurer la gestion du centre de formation de Milézi.