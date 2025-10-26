Climat, sécurité et environnement : le CEDPE plaide pour un rôle renforcé de la recherche en Afrique

Depuis 2021, le CEDPE collabore étroitement avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) sur plusieurs projets de prévention des conflits et de renforcement des capacités institutionnelles.



Entre 2022 et 2023, le centre a conduit une étude pionnière sur le Nexus climat–sécurité–environnement au Tchad, au Cameroun et en République centrafricaine, avec la participation de huit institutions de recherche issues de quatre pays, désormais élargies au Nigeria.



Une crise climatique aux impacts multiples



Les conclusions de l’étude révèlent une interdépendance croissante entre les crises climatiques, environnementales et sécuritaires : La rareté de l’eau et la dégradation des sols entraînent des pertes agricoles et des migrations forcées ; Les conflits agropastoraux s’intensifient à cause de la pression sur les ressources naturelles ; La militarisation des acteurs locaux transforme les tensions en affrontements meurtriers.



Exemple : au sud du Tchad, en mai 2025, un conflit agropastoral a causé 43 morts, illustrant le lien direct entre le climat et l’instabilité sociale.