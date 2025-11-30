Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Commémoration de Thiaroye : Le Président Barrow appelle à un enseignement honnête de l'histoire des combattants africains


Alwihda Info | Par - 1 Décembre 2025


À l'occasion de la commémoration solennelle du 81ᵉ anniversaire du « Massacre de Thiaroye » (1ᵉʳ décembre 1944), Son Excellence le Président Adama Barrow, de la République de Gambie, a appelé à une pleine reconnaissance des sacrifices des vétérans africains des guerres coloniales et à l'établissement de la vérité historique.


Commémoration de Thiaroye : Le Président Barrow appelle à un enseignement honnête de l'histoire des combattants africains


 

Solidarité face à un « Chapitre Sombre » de l'Histoire Partagée

 

Le Président Barrow a salué son homologue sénégalais, le Président Bassirou Diomaye Faye, et le Gouvernement du Sénégal pour leur engagement à faire la lumière sur ce « chapitre sombre de notre histoire partagée ». Il a souligné que la mise en place d'un comité international de chercheurs indépendants sur Thiaroye représente une étape cruciale vers la justice historique.

 

Le Chef d’État gambien a rappelé la similitude des expériences coloniales en Afrique de l'Ouest. Tandis que les Sénégalais combattaient pour la France, des Gambiens, y compris son grand-père maternel, ont combattu pour les Britanniques en Birmanie au sein du Régiment de la Gambie. Cette participation n'était pas un choix, mais une défense forcée des empires coloniaux.

 

« Comme d'autres nations, la Gambie a payé le prix de sa participation aux guerres coloniales passées. Nous avons envoyé nos jeunes hommes se battre en terres étrangères pour des promesses qui n'ont jamais été tenues, » a-t-il déclaré.



Le Président Barrow a exprimé sa solidarité avec les descendants des victimes du massacre, les reconnaissant comme des héros. « Ils étaient des hommes de courage et d’honneur qui ont fait face à de graves difficultés avec dignité. Courageusement, ils ont réclamé ce qui leur revenait de droit. »

 



 Leçon du Passé : Pour une Afrique Digne et Maîtresse de son Destin

 

Tirant les leçons du passé, le Président Barrow a esquissé sa vision d'une Afrique résiliente et digne : une Afrique qui maîtrise ses ressources et offre des opportunités à sa jeunesse.

 

Il a appelé à une action concertée :

« Par l'unité, l'autodétermination, l'industrialisation, l'Afrique doit maintenant s'élever pour développer pleinement son capital humain. »



En guise d'hommage, le Président Barrow a déposé une gerbe de fleurs en l'honneur des vaillants « Tirailleurs Sénégalais » tombés au Camp militaire de Thiaroye.

 



 Le Massacre de Thiaroye (1ᵉʳ Décembre 1944)

 

Le massacre du 1ᵉʳ décembre 1944 a vu des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, originaires de l'ancienne Afrique Occidentale Française, être tués au camp de démobilisation de Thiaroye, près de Dakar, alors qu'ils réclamaient la compensation et les arriérés de solde qui leur étaient dus pour leur participation à la libération de l'Europe. Le nombre exact de victimes reste un sujet de recherche historique active, comme l'a évoqué le Président Barrow.

 

L'histoire de ce massacre est notamment immortalisée par le film de 1988, « Camp de Thiaroye », réalisé par le cinéaste sénégalais Sembène Ousmane.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 30/11/2025

Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence

Dr Issakha Tidjani Djimet : Un Expert de terrain et administrateur au service de la recherche d’excellence

Tchad : Clôture de la 11ᵉ édition du Novembre Numérique à WenakLabs, N’Djamena Tchad : Clôture de la 11ᵉ édition du Novembre Numérique à WenakLabs, N’Djamena 30/11/2025

Populaires

RCA : Cérémonie de montée en puissance des FACA – Passage sous le drapeau et remise de diplômes

30/11/2025

Comores : MEDays 2025 – Le Président Azali Assoumani appelle à un nouvel ordre mondial plus juste et solidaire

30/11/2025

Tchad : Au Mandoul, une cérémonie de reconnaissance annoncée en l’honneur du chef de l'État

30/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter