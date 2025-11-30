Alwihda Info
AFRIQUE

Crise poste-électorale au Cameroun : Décès en detention d'Anicet Ekane, figure de la Résistance politique


Alwihda Info | Par - 1 Décembre 2025


Un hommage est rendu aujourd’hui à M. Anicet Ekane, Président du Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie (Manidem), dont le décès, survenu dans des circonstances tragiques, a suscité une profonde émotion au sein de la classe politique et de la société civile camerounaise.


Crise poste-électorale au Cameroun : Décès en detention d'Anicet Ekane, figure de la Résistance politique


 

M. Anicet Ekane était largement reconnu comme un grand combattant de la liberté, dont l’engagement et la détermination ont marqué de nombreuses générations.

 

Pour ses partisans et de nombreux observateurs, il demeure un symbole de résistance et de courage dans son œuvre pour un Cameroun plus libre et plus juste. Son héritage continue d’inspirer celles et ceux qui œuvrent en faveur de la vérité des urnes et de la bonne gouvernance.

 

L'information de son décès a été relayée par son avocat, Me Emmanuel Simh, via son compte Facebook, suite à une communication de la sœur de l'homme politique, Mme Mariane Simone.

 


 Les Circonstances Contestées de son Arrestation

 

Le décès de M. Ekane intervient alors qu’il était détenu suite aux élections du 12 octobre 2025.

 

Il avait été arrêté le 24 octobre 2025 dans la ville de Douala. Selon ses proches et son parti, l’arrestation et la détention se sont déroulées dans des circonstances vivement contestées et absurdes alors qu'il défendait la régularité et la transparence du processus électoral.

 

Cet événement tragique ravive les tensions nées de la crise post-électorale et soulève de sérieuses questions sur les conditions de détention des prisonniers politiques au Cameroun.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


