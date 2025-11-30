Burkina Faso : Création d’une nouvelle unité d’élite antiterroriste, baptisée « Azraël »

Cette unité de 2 400 hommes a été spécifiquement conçue pour devenir l’un des bras armés les plus redoutables du Burkina Faso dans son combat contre les groupes armés terroristes.







La formation de ces soldats d’élite s'est déroulée dans plusieurs pays, soulignant l'importance stratégique accordée à leur niveau de préparation :



Mali

Niger

Russie

Éthiopie





La création de la force « Azraël » s'inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée burkinabè pour sécuriser le territoire.

