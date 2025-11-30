Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina Faso : Création d’une nouvelle unité d’élite antiterroriste, baptisée « Azraël »


Alwihda Info | Par - 1 Décembre 2025


Le Burkina Faso a procédé à la mise sur pied d’une nouvelle unité militaire d’élite, forte de 2 400 hommes. Baptisée « Azraël », d’après le nom de l’ange de la mort dans certaines traditions, cette force spéciale est destinée à renforcer significativement la lutte contre le terrorisme dans la région.


Cette unité de 2 400 hommes a été spécifiquement conçue pour devenir l’un des bras armés les plus redoutables du Burkina Faso dans son combat contre les groupes armés terroristes.



La formation de ces soldats d’élite s'est déroulée dans plusieurs pays, soulignant l'importance stratégique accordée à leur niveau de préparation :

  • Mali

  • Niger

  • Russie

  • Éthiopie



La création de la force « Azraël » s'inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée burkinabè pour sécuriser le territoire.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


