Concert : ​l'artiste tchado-centrafricain Bodoré impose son style en langue "Kabba"

Djikoloum Bodéro Severin alias Bodéro a fait vivre un moment de taille ses fans et surtout les "Kabba". Son objectif premier est de valoriser la culture tchadienne en général et celle de l'ethnie Kabba​ en particulier.



Djikoloum Bodéro Severin a indiqué qu’il est à N’Djamena pour présenter ses produits et œuvres artistiques. Il s’agit de quelques chansons et interprétations réalisées à travers les studios africains.



Le directeur artistique la maison de disque Ba’Akassi production, Djima Djimongué Menelick, a affirmé la semaine dernière au cours d'une conférence de presse que l’initiative de faire venir Bodéro au Tchad l’a animé depuis longtemps.



« Aujourd’hui, grâce à Dieu et la volonté des uns et des autres, il est enfin parmi nous », s’est réjoui ce dernier. Pour lui, la présence de l’artiste au Tchad est une occasion pour la communauté Kabba de se réconcilier. eLe peuple Kabba est grand mais dispersé. La plupart se regroupe au sein des groupes restreints et à travers différents villages. D'autres pistes de spectacles sont également envisageables dans les jours à venir au sud du pays", selon Djima Djimongué Menelick.