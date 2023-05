Conflit soudanais : le chef de la diplomatie égyptienne se rendra au Tchad pour discuter d'une résolution du conflit

Le ministre a annoncé que Le Caire et la Ligue arabe organiseraient un comité spécial chargé de résoudre pacifiquement le conflit au Soudan. Les tensions entre les deux armées portent sur le calendrier et les méthodes de formation d'une force armée soudanaise unifiée et sur le choix du commandant en chef de l'armée.



Des affrontements ont éclaté entre les deux parties mentionnées près d'une base militaire dans la ville de Merowe et à Khartoum, la capitale du Soudan. Plus de 600 personnes ont été tuées dans le pays depuis le début des combats.