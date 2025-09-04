Congo-BCBTP : Le directeur général Marius Boris Miéré Onka à Pointe-Noire pour la visite des chantiers











Alwihda Info | Par Olive Jonala - 4 Septembre 2025



Le Bureau du Contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics (BCBTP) assure la mission de contrôle de certains chantiers en cours d’exécution dans la ville de Pointe-Noire. C’est à ce titre que ce lundi 1er septembre 2025, après avoir visité les locaux rénovés de l’agence interdépartementale du BCBTP de Pointe-Noire-Kouilou, le directeur général de cette structure sous tutelle du ministère de l’aménagement du territoire et des grands travaux, Marius Boris Miéré Onka, a fait le suivi des travaux d’aménagement et bitumage de la route nationale n°4 et ceux de l’avenue Antoinette Sassou-N’Guesso.



Les travaux de rénovation de l'agence interdépartemental du Bureau du Contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics (BCBTP) Pointe- Noire Kouilou, puis ceux de la route nationale N°4, partant de la station X-oil de Songolo à la station totale de Loango ont atteint un niveau d’exécution très avancé, nonobstant la léthargie constatée au sujet de l’aménagement et le bitumage de l’avenue Antoinette Sassou-N’Guesso. Le directeur général du BCBTP, Marius Boris Miéré Onka a fait ce constat au cours de sa visite de travail dans la ville de Pointe-Noire.



Cette visite de chantiers, qui précède celle qu’effectuera sous peu le ministre de l’aménagement du Territoire et des grands Travaux, Jean Jacques Bouya, dans la capitale économique, avait pour objectif de toucher du doigt le niveau d’exécution des travaux, réalisés par certaines entreprises dans le cadre de la municipalisation additionnelle de cette ville du Congo, dont la mission de contrôle est assurée par le BCBTP.



Une visite de chantiers qui allie prévoyance et rigueur



Le Directeur Général du BCBTP, Marius Boris Miéré Onka, qui a voulu jouer à la prudence et la prévention, à l’image de l’institution qu’il dirige et qui a la charge de la régulation et la sécurité en matière de construction des bâtiments et des travaux publics, a fait une descente sur le terrain pour prendre la mesure des chantiers, en cours de réalisation.



« La semaine dernière, nous avons eu le bonheur d’accompagner, Monsieur le Ministre d’Etat, ministre de l’aménagement du territoire et des grands Travaux dans la partie septentrionale du pays, où il a visité les travaux en cours de réalisation dans cette partie du pays. Je sais qu’après la partie Nord, il viendra ici, à Pointe-Noire, pour voir le niveau d’exécution de ces travaux. Donc, j’ai voulu moi-même, d’abord, voir s’il y a quelques anomalies pour qu’on les corrige avant que le ministre d’Etat, Jean Jacques Bouya ne fasse le déplacement de la capitale économique. » Pouvait s’expliquer Marius Boris Miéré Onka, déclinant à la presse, l’objet de son séjour de travail.



La visite de terrain de Marius Boris Miéré Onka a concerné, respectivement, les travaux de rénovation de l'agence interdépartemental du Bureau du Contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics (BCBTP) de Pointe- Noire-Kouilou, puis ceux de la route nationale N°4, partant de la station X-oil de Songolo à la station totale de Loango, qui ont atteint un niveau d’exécution très avancé, puis ceux se rapportant à la construction de l’avenue Antoinette Sassou-N’Guesso.



L’agence interdépartementale du BCBTP Pointe Kouilou en cours de rénovation



Selon la fiche technique présentée par le chef d’agence du BCBTP Pointe-Noire-Kouilou, les travaux de rénovation de l’agence interdépartementale ont porté sur la réhabilitation des bâtiments restés longtemps à l’étape précaire. « … nous avons aujourd’hui plusieurs salles de personnel travaillant dans les conditions normales. Faites un tour dans l’agence, nous avons désormais une salle d’informatique bien équipée, un bureau du DG bien aménagé et des salles de réunion également équipée. » A souligné Ornella Dorsia Nzamba, cheffe d’agence interdépartementale.



Le chef d’agence n’a pas oublié les autres travaux réalisés. Il s’agit, notamment du forage d’eau, répondant aux normes requises, pour faire face aux coupures d’eau, des latrines hommes femmes et un groupe électrogène pour tourner le dos aux coupures intempestives d’électricité de la ville de Pointe-Noire. A cela s’ajoute la guérite permettant aux vigiles d’être à l’abri de certaines intempéries, comme la pluie.



Parlant des retombées de cette modernisation de l’outil de travail, le chef d’agence n’a pas caché sa satisfaction. « Les retombées sont à la fois directes et indirectes, c’est-à-dire, il y aura l’amélioration de la qualité des services, l’accessibilité à l’information, la traçabilité des dossiers, la réduction des délais administratifs. Avec la réhabilitation de nos locaux, je pense que les clients seront à l’aise et pourront venir nous consulter à tout moment. »



Saluant, à son tour, l’impulsion et la volonté personnelle du Ministre de tutelle, qui place la formation de l’homme et l’amélioration des conditions de travail, au centre de tout, le Marius Boris Miéré Onka a fait savoir que ces travaux ont déjà atteint plus de 90% du taux d’exécution. Selon lui « Ces travaux sont encore en cours. Nous avons fait le déplacement de Pointe-Noire pour voir dans quelles conditions ils avancent. Ils sont exécutés à plus de 90%. On reviendra ici pour ouvrir l’agence innové. Maintenant les conditions sont réunies, on peut tenir les réunions du BCBTP ou encore avec nos partenaires dans nos locaux rénovés… »



La force du BCBTP, c’est aussi le dynamisme de son directeur général, qui sait traduire dans les faits le slogan du BCBTP « Bâtir en tout sécurité. » Cet engagement a été salué par le personnel de l’agence interdépartementale. Pour le chef de section Paillasse, Arthiguol Barryt, « Le Directeur général a fait quelque chose d’extraordinaire. Ce changement est une grande fierté pour nous et c’est encore le début. Les machines, le matériel ont été rénovés. Vous allez constater que tous les coins et recoins de l’agence sont aménagés. Nous serons bien dans les meilleures conditions. » A-t-il déclaré à la presse.



La route nationale n°4 se construit sans ambages



Après la visite des travaux de modernisation de l’agence interdépartementale, en cours d’exécution, le Directeur général du BCBTP, Marius Boris Miéré Onka, a mis le cap sur les travaux de construction de la route nationale n°4, partant de la station X-oil de Songolo à la station total de Loango, longue de 10 km, dont les travaux connaissent un taux de réalisation de 17 %. Ces travaux sont exécutés par la société China State construction ingeneering corporation (CSCEC). Ici le travail du BCBTP s’est focalisé sur le contrôle des ouvrages en cours de réalisation.



Sur le tronçon Station X-oil de Songolo – Station Total de Lemba, les travaux de réaménagement, de réhabilitation et de renforcement de la Route Nationale n°4 poursuivent leur cours à un rythme soutenu. Présent depuis les premières phases du chantier, le Bureau de Contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics (BCBTP) continue d'assurer sa mission d’accompagnement technique et de contrôle qualité sur l’ensemble des ouvrages en cours de réalisation.



À hauteur du PK2+460, côté droit, les équipes du BCBTP ont procédé au prélèvement de béton dosé à 350 kg/m³, utilisé pour le coulage des caniveaux dimensionnés à 0,80 x 0,80 m. Conformément aux protocoles en vigueur, des échantillons ont été moulés dans des cubes normalisés, afin d’être soumis à des essais d’écrasement aux âges de 7 et 28 jours. Cette étape essentielle permet de vérifier la résistance mécanique du béton et de s'assurer de sa conformité aux exigences techniques du projet.



À travers ces interventions, le BCBTP réaffirme son engagement à garantir la durabilité, la fiabilité et la performance des infrastructures routières. Ainsi, le chantier avance, le contrôle reste constant. Seul bémol, ce sont travaux d’aménagement et de bitumage de l’avenue Antoinette Sassou-N’Guesso, au quartier 418, réalisés par la société SOCOFRAN, qui piétinent encore.



A l’évidence, le constat dans l’ensemble des travaux visités est satisfaisant. « Vous savez que, le BCBTP est partie prenante des travaux qui s’exécutent sur la route Pointe-Noire à Loango. C’est un projet qui s’exécute à Pointe-Noire, dans le cadre de la municipalisation additionnelle de cette ville. Parmi ces travaux exécutés figurent ceux de la RN4 Pointe Noire Loango » A expliqué Marius Boris Miéré Onka.



La saison des pluies étant proche, l’urgence de voir ces travaux terminés est plus qu’un pari pour le patron du BCBTP. « J’ai mis à profit mon séjour de travail ici à Pointe-Noire pour visiter ces travaux sachant que, nous sommes en train d’aller vers la fin de la saison sèche et les pluies vont bientôt revenir. Il fallait que je me rende compte du niveau d’exécution de des travaux. » A précisé Marius Boris Miéré Onka.



Au sujet de l'avenue Antoinette Sassou-N’Guesso, au quartier 418, le directeur général du BCBTP a émis quelques inquiétudes. « Nous avons en charge le contrôle de l’avenue Antoinette Sassou-N’Guesso exécutée par l’entreprise SOCOFRAN. Le constat est que l’entreprise n’avance pas, et nous avons demandé aux équipes de contrôle d’essayer de rentrer en contact avec cette société. Pour le grand ravin, il fallait mettre à profit la saison sèche pour boucler ces travaux. Malheureusement la saison sèche est passée et rien ne s’est fait sur le terrain » A-t-il déploré.



Au terme de ces travaux, ces routes rempliront des missions essentielles, à savoir se raccorder à la route lourde reliant Brazzaville à Pointe Noire (540 km) et améliorer les conditions de circulation des personnes et des biens, favoriser l’éclatement du trafic et assurer l’évacuation des produits agricoles.



Un riverain qui a requis l’anonymat n’a pas manqué de dire sa satisfaction. « Je vis présentement à Lemba à l’entrée de Loango. Nous éprouvions de nombreuses difficultés pour le déplacement. La route était dans un mauvais état. Nous remercions le chef de l’Etat pour nous avoir sorti de l’enclavement. »



En somme, dans le cadre de la municipalisation additionnelle de la ville de Pointe-Noire, le BCBTP assure, aussi, sa mission de contrôle sur plusieurs autres infrastructures en construction, notamment la construction de l'université de Loango, la tour SNPC et le marché central de Pointe-Noire noire.





