Congo-Comores : Denis Sassou N’Guesso félicite son homologue Azali Assoumani pour sa réélection

« A l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du Peuple et du gouvernement congolais ainsi qu'au mien propre, mes très vives et chaleureuses félicitations », écrit Denis Sassou N’Guesso.



« En cette heureuse circonstance, je salue la qualité exemplaire des liens d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays », a poursuivi, le président congolais, qui réaffirme à son homologue « son entière disponibilité à œuvrer », avec lui pour renforcer ces relations « dans l'intérêt combien salutaire » des peuples congolais et comorien.



La lettre du chef de l’Etat congolais à son homologue comorien se termine « au seuil du nouvel an 2024 » par les « vœux de longévité, de bonheur et de pleins succès » dans l'accomplissement de ses fonctions.