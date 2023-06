Congo-Côte-d’Ivoire : un accord sur l'exemption de visas pour les passeports diplomatiques et de service

Après un accueilli chaleureux à son arrivée à Abidjan, le président Denis Sassou-N’Guesso a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Les deux chefs d’Etat ont, par la suite, présidé la signature des accords de coopération, à la suite de la séance de travail entre les délégations ivoirienne et congolaise.



La visite officielle du chef de l’Etat congolais en Côte d’Ivoire avait entre autres, objectif, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Cet objectif peut être considéré comme atteint avec la signature de treize 13 accords couvrant des domaines divers.



Le premier est un cadre juridique et institutionnel qui va impulser une nouvelle dynamique dans les relations entre les deux pays. Il s’agit de l’accord-cadre de coopération qui est suivi de douze (12) autres accords signés par les deux délégations.



Ils portent, entre autres, sur l'exemption de visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service, sur le renforcement des capacités dans le domaine agricole entre les deux pays, la lutte contre la criminalité, la fonction publique et la modernisation de l'administration, les transports, ainsi que sur l’industrie maritime.



D’autres domaines de la coopération



Les deux parties ont pris, également, la décision de coopérer dans le domaine de la promotion immobilière, le développement et la promotion des PME, de l'artisanat, sans oublier le domaine de l'élevage et de la production animale, ainsi que celui des loisirs.



Le protocole d’accord entre la PETROCI holding et la SNPC-Distribution s’inscrit dans le cadre de la fourniture de bouteilles de gaz butane. Un autre protocole d’accord met en relation le Port autonome de Pointe-Noire et le Port autonome d’Abidjan dans la promotion et le développement des échanges commerciaux entre les deux pays.



L’axe Brazzaville-Abidjan se renforce ainsi à travers ces accords qui constituent un pas décisif dans la suite logique de la 1ère grande commission mixte de coopération entre les deux pays, tenue à Abidjan en décembre 2022.