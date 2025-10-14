









AFRIQUE Congo : François Nguimbi, le grand artisan de la modernisation de l'école du 13 février 1971 de Dolisie

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 14 Octobre 2025



Pierre Mabiala, ministre des affaires foncières et du domaine, représentant le 1er ministre, a procédé, ce samedi 11 octobre 2025, à l’inauguration de l’école primaire 13 février 1971, de Dolisie dans le Niari, modernisée par François Nguimbi, cadre et natif du coin.



La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’enseignement primaire, Jean Luc Mouthou, de celui de l’économie fluviale, Honoré Sayi, des autorités préfectorales, municipales, locales et bien d’autres. La décision de réhabiliter et moderniser l’école 13 février 1971 est l’aboutissement d’un long processus.



L’engagement de François Nguimbi en faveur de sa communauté



Pour avoir vécu, il y a 20 ans, à proximité de cette école délabrée et vétuste à l’époque, François Nguimbi a caressé l’ambition de changer son image.



Ce qui revient à dire que la modernisation de l’ecole 13 février 1971de Dolisie, témoigne de l'engagement de François Nguimbi en faveur de sa communauté d'origine. C’est vraisemblablement la concrétisation de ce rêve. En sa qualité de donateur, François Nguimbi, a trouvé les mots pour bien l’exprimer. "De tout temps nous rêvions de ceci : la rehabilitation de cette école " pouvait s’exclamer François Nguimbi, dès l’entame de ses propos.



Son rêve, qui devient réel, c’est sa joie, son bonheur de voir les écoliers, les apprenants et les enseignants évoluer et travailler dans des conditions modernes d’etudes et de travail. Grace à l’engagement et l’appui financier de François Nguimbi, l'école 13 février 1971, a bénéficié des travaux de réhabilitation et de modernisation, pour offrir un environnement propice à l'apprentissage.



Hommage rendu à Denis Sassou-N’Guesso



Au cours de cette cérémonie de remise des clefs de cette école rénovée, aux pouvoirs publics, François Nguimbi a rendu hommage au président de la République du Congo, qui veille à la paix et auprès de qui trouve t-il ces ressources pour faire aboutir des projets et réalisations en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations. " Et une personnalité nous l’a permis, le président Denis Sassou-N’Guesso", renchérit François Nguimbi, avant d’exprimer toute sa gratitude au chef de l’Etat congolais: "je le remercie, parce qu’il me permet beaucoup de choses, qui ne sont pas moi, mais lui. En tout cas comme j’aime à le dire mon père ne m’a pas laissé d’usines." Pouvait-il déclarer avant d’ajouter : "C’est parce que je travaille, je suis tout temps avec à côté de lui, que je peux avoir ces avantages." François Nguimbi n’a pas manqué d’insister sur l’hommage qu’il rend au président Denis Sassou-N’Guesso qui lui permet de faire et de réaliser tout ceci; un homme qui garantit la paix et la préserve sans relâche.



François Nguimbi, un exemple de patriotisme



Felicien Nzaou, vice président du conseil municipal de Dolisie, a exprimé sa gratitude envers François Nguimbi pour sa générosité en réhabilitant et en modernisant l'école primaire 13 février 1971. Il a souhaité que cette école porte le nom de François Nguimbi en reconnaissance de son don. Cette proposition sera soumise au conseil municipal pour approbation.



L'ingénieur architecte, Cédric Vivien Ntsakalafoua, ayant executé les travaux, a présenté les détails des travaux de rénovation de l'école primaire, qui ont débuté le 15 juillet 2025 et qui ont été réalisés dans les délais impartis et comprenaient plusieurs lots. Le premier lot portait sur la construction du mur de clôture, afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel.



Le deuxième lot a consisté en la construction du bloc administratif, question d’ améliorer les conditions de travail du personnel administratif. Le troisième lot aura été la réhabilitation des salles de classe, afin d’offrir un environnement propice à l'apprentissage. Enfin le dernier lot a porté sur construction des sanitaires, pour améliorer les conditions d'hygiène et de santé.



Pour sa part, le directeur départemental de l'enseignement primaire, Serges Roland Kalath, succedant au lutrin, a salué la rénovation de l'école primaire 13 février 1971, qui a transformé un établissement délabré en un lieu moderne et propice à l'apprentissage. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République du Congo de promouvoir l'éducation et d'améliorer les conditions d'études pour les élèves.



Il sied de retenir que le 13 février 1971 est une date historique pour cette école. En effet, un ouragan qui avait soufflé dans la capitale de Dolisie avait emporté les toitures des maisons des paisibles citoyens, en général et celles de l’école gabonaise située dans le périmètre du cercle culturel. Cette école, à savoir l’école 13 février 1971, restée délabrée, ainsi qu’exposée à la délinquance juvénile et à l’insécurité, a retenu l’attention de François Nguimbi, qui venait de procéder à sa réhabilitation, modernisation et son équipement en mobilier et fournitures de bureau.





Dans la même rubrique : < > Tchad : premier fournisseur de bétail au Cameroun avec 35,7 milliards de FCFA d’exportations en 2024 La Zambie affirme son soutien ferme à la vision du président de la BAD pour une nouvelle architecture financière africaine Cameroun : Mokolo se dote d’un centre d’hémodialyse ultramoderne et d'une pharmacie moderne Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)