AFRIQUE Congo : Jean Jacques Mouanda, objet d’une campagne d'intoxication et de diabolisation sur les réseaux sociaux

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 17 Avril 2025



Certains fils du département de la Likouala poussent leur audace trop loin en accusant sans preuves, sur les réseaux sociaux, l’ancien préfet de la Likouala, Jean Jacques Mouanda, d'emporter à Dolisie les biens publics de ce département, après sa nomination comme Préfet dans le département des Plateaux. Curieuse et inexplicable attitude, condamnée par les sages, notables et les populations, qui salit la réputation de celui qui a servi avec loyauté, le département de la Likouala, pendant 3 ans.

Depuis quelques jours, une lettre ouverte circule sur les réseaux sociaux expliquant l’indignation des sages, notables, cadres et populations de la Likouala sur les biens publics emportés à Dolisie par Jean Jacques Mouanda , au lendemain de sa nomination comme actuel Préfet du département des Plateaux. Selon certaines sources , c'est un mensonge bien organisé par les détracteurs qui , depuis la nuit des temps , salissent ce digne fils du Niari, qui comme tout autre cadre venant des quatre coins du pays, bénéficient de la confiance du Président de la République, pour assumer des postes ministériels, des préfectures , sous-préfectures et bien d’autres.



Ses détracteurs attisant la haine et cherchant à vouloir perturber la quiétude des populations de la ville de Dolisie et d'Impfondo, déversent dans l’opinion des fausses informations, du genre « Jean Jacques Mouanda aurait emporté les biens de l'État. » Alors que trois ans durant, à la tête du département de la Likouala, il a redonné vie à la préfecture. En prenant les commandes de ce département, en avril 2022, Jean Jacques Mouanda trouve le siège de la préfecture et la résidence du Préfet dans un état de délabrement très avancé. Aussitôt intronisé et installé dans ses fonctions du nouveau locataire de la Préfecture de la Likouala, l'actuel Prefet des Plateaux avait pris avec la bénédiction des sages, notables, cadres et populations de la Likouala son bâton de pèlerin pour exécuter la feuille de route de son ministère de tutelle.



Aujourd'hui, le chef-lieu du département de la Likouala, et les 7 districts qui le composent ont retrouvé leurs lettres de noblesse, grâce aux initiatives entreprises par Jean Jacques Mouanda, le Préfet sortant, qui laisse la Likouala unie et indivisible. Au moment où le chef de l'État prône la paix et le vivre ensemble sur l'ensemble du territoire national, les détracteurs réputés dans les pratiques de gagner et sauvegarder les postes de responsabilité au sein du gouvernement de la République s'insurgent contre la personne de Jean Jacques Mouanda, dont les œuvres réalisées parlent d’elles-mêmes.



Parmi ses détracteurs, indique une source bien indiquée, figurent ceux qui ont souffert de la folie voire même des pratiques envoûtant les paisibles populations. Bref un phénomène à déplorer avec la dernière énergie. Il ne faut jamais « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Or, la conquête du leadership dans les départements ne doit pas être un sujet pour salir l'autorité des uns et des autres, qui bénéficient de la confiance de la plus haute autorité du Congo.



Pour la petite histoire, l'ancien locataire de la préfecture de la Likouala n'est pas resté redevable en dehors des dettes qui seront soldées avec le budget de l'Etat. Il laisse son successeur dans les conditions logistiques idéales. Pour preuve, le groupe électrogène et bien d'autres immobiliers et mobiliers sont bel bien disponibles et aideront le successeur d’assurer la continuité de l’Etat ; notamment dans les endroits sous tutelle de la préfecture de la Likouala.



Par ailleurs, il faut noter qu’actuellement, la circulation dans des différents coins et recoins du chef-lieu du département de la Likouala connait moins de problèmes. Arriver à Brazzaville à partir d’Impfondo n'est plus un parcours du combattant. Si l'on quitte Impfondo à 5 heures du matin à environ 22 heures on passe la nuit à Brazzaville ; chose impossible à l’arrivée de Jean Jacques Mouanda à la tête de la préfecture de la Likouala.



Grâce à ses multiples efforts de traduire dans les faits les doléances des populations de cette entité administrative, le Préfet sortant s'est impliqué à accompagner avec détermination l'association des enfants d'Epena pour la réhabilitation de la piste agricole reliant Mboua – Epena ; dont les travaux sont en cours d'exécution et suffisamment très avancés. Une initiative bonnement saluée par les filles et fils du district d'Epena, au moment où Jean Jacques Mouanda quitte la Likouala pour ses nouvelles fonctions à la préfecture du département des Plateaux.





