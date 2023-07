Congo-Kenya : l’arrivée de William Ruto à Brazzaville, un signe de vitalité des liens d’amitié et de coopération

Répondant à l’invitation de son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso, le président kenyan arrive à Brazzaville en qualité de chef d’Etat, pour la première fois, après son élection à la magistrature suprême de son pays en 2022.



Consolider l’axe Brazzaville-Nairobi



La visite d’Etat du président kényan offre aux deux dirigeants, l’occasion de raffermir les relations d’amitié entre les deux peuples. Denis Sassou-N’Guesso et William Ruto affichent ainsi leur volonté de consolider davantage les relations entre leurs deux pays.



L’agenda de travail du chef de l’Etat kenyan en République du Congo prévoit, entre autres, des entretiens en tête à tête avec son homologue congolais, l'adresse devant le parlement réuni en congrès, ainsi que la signature de plusieurs accords de coopération, notamment dans les domaines des transports, de l’agriculture, de l’élevage, du commerce, de la libre-circulation des personnes et des biens. L’axe Brazzaville-Nairobi se voit ainsi consolidé, à travers ces accords qui vont, à coup sûr, redynamiser les échanges entre le Congo et le Kenya.



Oyo, une autre étape du séjour



Après Brazzaville, le président William Ruto se rendra à Oyo, dans le département de la Cuvette. Là-bas, au nord du pays, l’hôte de Denis Sassou-N’Guesso s’entretiendra avec son homologue congolais. Au bord de l’Alima, le président kenyan visitera quelques unités de production publiques et privées implantées dans la ville.



Il sied de rappeler que les relations de coopération entre le Congo et le Kenya, ont pris un tournant décisif depuis septembre 2018, après la signature de l'accord-cadre de coopération consacrant la mise en place de la commission mixte de coopération entre les deux Etats.