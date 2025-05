AFRIQUE Congo : Le BCBTP à l’œuvre dans le Niari

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 30 Mai 2025



Le Bureau de Contrôle du Bâtiment et Travaux Publics (BCBTP), antenne de Dolisie, qui dispose d’un laboratoire d’analyse, a réalisé et réalise de nombreuses prouesses dans le cadre de ses missions de contrôle. Le chef d’Antenne de Dolisie, Olivier Ondivou, au cours d’un échange avec la presse, récemment, à Dolisie dans le département du Niari, a expliqué le travail que le BCBTP s’emploie à faire à l’intérieur du Congo.

Sur l’avenue de la République en partance vers l’aéroport Ngo Zoungou, en face du centre de secours de Dolisie, le bureau de contrôle des bâtiments et travaux publics (BCBTP), antenne de Dolisie, a posé ses balises.



Les missions de cette institution publique affichées à l’entrée de ladite antenne ne semblent pas attirées l’attention du grand public. Il s’agit notamment de déterminer la stabilité et la fiabilité des bâtiments, mesurer le degré de vétusté, la stabilité des structures et la conformité des études, certifier la qualité des matériaux, garantir la responsabilité décennale puis évaluer, quantifier et certifier les services réellement effectués.



Grâce à l’engagement et la détermination de son Directeur Général, Boris Marius Miéré Onka, plusieurs mutations sont opérées au sein de cette antenne, placée sous la tutelle du ministère de l’aménagement du territoire et des grands Travaux. L’antenne de Dolisie, département du Niari ; dirigé par Olivier Ondivou depuis 2023, couvre également les départements de la Bouenza et de la Lekoumou.



« Nous ne sommes pas que mission de contrôle, nous faisons aussi le suivi des travaux… », a déclaré Olivier Ondivou pour éclairer, d’entrée de jeu, la lanterne des professionnels de la plume et du micro.

Avec une nouvelle dynamique apportée par son DG, le BCBTP Dolisie, qui dispose d’un laboratoire d’analyse, a réalisé et réalise de nombreuses prouesses dans le cadre de ses missions de contrôle, a soutenu, le chef d’antenne du BCBTP de Dolisie. « Le DG veut que ce laboratoire puisse desservir les départements du Niari, de la Bouenza, de la Lekoumou. Ainsi, le DG a joué sur la visibilité de cette antenne. L’antenne était cachée et elle est aujourd’hui visible et donc, c’est un outil qu’il présente à la population de tous ces départements pour le consulter dans tous les travaux des bâtiments et des travaux publics. Et sur le terrain, les résultats sont palpables. » a-t-il expliqué.



Le BCBTP, au cœur des grands chantiers à Dolisie



Au nombre de ces résultats figurent, en bonne place, le pont sur la rivière Loubomo, où le BCBTP s’est occupé des compacités au niveau des blocs techniques pour le compte d’un laboratoire privé et aussi la formulation du béton, au bénéfice d’une société privée qui a réalisé les travaux, en 2023-2024. Une autre société privée a sollicité l’expertise du BCBTP, antenne de Dolisie, pour avoir une formulation optimale dans la fabrication des tuiles.



Aussi, au niveau du marché central de Dolisie, le BCBTP est-il intervenu dans la construction d’un immeuble R+4 pour faire les études du sol. A l’immeuble de l’ARPCE en construction, à quelques encablures de l’Archevêché de Dolisie, le BCBTP s’est chargé de la formulation du béton. Sur la RN 5, gare Dolisie-Ngongo- frontière Gabon. Cette institution publique a réalisé également des prouesses, au niveau de l’arrondissement 2 Youlou Poungui, au quartier Ntsila. Ici, le BCBTP a jeté son dévolu sur la formulation du béton et des pavés. Selon le chef d’antenne de Dolisie, l’assise de la chaussée a été contrôlée.



Vers la sortie de Dolisie, en allant vers Brazzaville, un grand chantier attire l’attention des usagers de la route nationale N°1 Brazzaville Pointe-Noire. Il s’agit du projet de construction du Lycée d’enseignement général de Dolisie, avec pour maitre d’ouvrage la fondation SNPC. Pour le chef d’antenne de Dolisie, il s’agit de la construction de 14 bâtiments prévus dans le projet et le BCBTP a été consulté pour le contrôle et le suivi des travaux.



La satisfaction des habitants de Dolisie



Les bénéficiaires de tous ces travaux n’ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance au BCBTP, antenne de Dolisie. « Nous avons sollicité le BCBTP pour la qualité du bâtiment qu’on va construire parce qu’ils ont plus de connaissances. Nous sommes satisfaits de leur travail. » a déclaré Nganga Matondo, magasinier à l’immeuble de l’ARPCE.



La veuve Tomba Alexandrine, de son côté, a donné les motivations qui ont présidé au choix du BCBTP. « Nous l’avons choisi parce qu’on a vu la publicité à la Télé et ici à Dolisie, il y a une antenne du BCBTP. En nous engageant à faire ces travaux, nous sommes satisfaits et si, nous ne l’étions pas, on ne devrait pas arriver à ce stade des travaux. » a-t-elle souligné à la presse.



Même ressenti pour Monsieur Ndzila qui a salué l’expertise du BCBTP dans le travail réalisé sur la RN 5 : « Ils étaient-là de temps en temps. Je peux dire qu’ils ont accompagné l’entreprise qui a réalisé les travaux… »



Sur le terrain, il reste encore beaucoup à faire, car dans les grandes artères de Dolisie, les impacts des immeubles effondrés et des maisons en abandon sont encore visibles. Un tenancier d’un Hôtel de la place, qui a requis l’anonymat, n’a eu que ses yeux pour pleurer à cause de son immeuble R+4 qu’Ila vu s’effondrer. Pour lui « son immeuble s’est effondré par ce que les maçons ont mal dosé les poteaux. » S’il avait eu recours à l’expertise du BCBTP, tout ceci aurait été évité, pouvait-il déduire, avec des larmes dans la voix.



Une situation qui n’a pas laissé le chef d’antenne de Dolisie indifférent. « Souvent quand, nous passons, on nous parle des autres laboratoires, mais on ne les voit pas. Aussi, les autorités de la Bouenza, Niari et de la Lekoumou doivent-ils travailler avec cet outil de l’État qu’est le BCBTP pour que le travail se fasse dans les règles de l’art. » a affirmé Olivier Ondivou qui n’a pas manqué de demander à l’ensemble de la population des trois départements de faire confiance au BCBTP. « Nous avons un laboratoire ici équipé, avec tout ce qu’il faut pour les accompagner dans toutes les constructions, dans les travaux publics comme dans les bâtiments. »



Une expertise toujours disponible pour bâtir en toute sécurité



Le chef d’Antenne de Dolisie n’a pas manqué de fustiger certains comportements anti-républicains de certains services de l’État œuvrant dans la construction. « S’agissant de la construction de l’immeuble du marché central de Dolisie, nos collègues de la construction sont passés voir la dame pour lui signifier qu’on pouvait lui délivrer les documents administratifs sans passer par le BCBTP. Je veux plus que ces choses puissent se répéter parce nous travaillons pour la sécurité des personnes et de leurs biens qui vont vivre dans cet ouvrage. C’est cela, le cheval de bataille du DG Miéré, la lutte contre les anti valeurs. » a martelé Olivier Ondivou.



Aussi lance-t-il un appel à tous les services ou sociétés qui œuvrent dans le domaine de la construction de travailler en synergie avec le BCBTP pour le développement de la ville de Dolisie, ainsi que des départements de la Bouenza et de la Lekoumou. Le souhait du chef d’antenne de Dolisie est que les populations locales s’approprient ce puissant outil, qu’est le BCBTP, pour les performances et la qualité dans l’exécution des travaux de construction.





