Congo : Pascaline OYOUA reçoit l'hommage mérité

5 Avril 2025



En présence du chef de l'Etat congolais, Denis SASSOU-N'GUESSO, d'autres officiels, des parents, amis et connaissance, Pascaline OYOUA a reçu, ce vendredi 4 avril 2025, à Oyo, département de la Cuvette, un hommage à la dimension de ce qu'elle aura été et fait tout au long de sa vie sur terre, avant d'être inhumée à LIBOKA, sa terre natale.

De Brazzaville à Oyo, dans le département de la Cuvette, la mémoire de Pascaline OYOUA a été honorée et exaltée, pour tout ce qu’elle a donné, pour tout ce qu’elle laisse derrière elle – un héritage d'amour, de force et de bonté. Maixent Raoul OMINGA, qui a pris la parole au nom des enfants l’a reconnu en s’interrogeant : « Maman, Comment dire adieu à celle qui fut notre pilier, notre refuge, notre source infinie de force et d’amour ? »



L’éloge funèbre à Pascaline OYOUA



Peu avant l’inhumation de Pascaline OYOUA, les intentions de prière ont été montées vers Dieu pour implorer sa miséricorde pour le repos de son âme. Au cours de cette messe de requiem, au nom de la descendance de l’illustre disparue, Maixent Raoul OMINGA a fait l’éloge des valeurs qu’a incarné Pascaline OYOUA. « Tu n’étais pas simplement notre mère. Tu étais notre boussole, notre lumière dans la nuit, celle qui nous a transmis l’essentiel: ‘’aimer sans compter, respecter sans attendre, se relever sans jamais renoncer.” », a dit Maixent Raoul OMINGA.



Maixent Raoul OMINGA a peint la personnalité de celle qui l’a porté dans ses entrailles 9 mois durant, celle qui a guidé ses pas sur cette terre. « Dans ton regard, se reflétaient à la fois la tendresse d’un cœur infiniment généreux et la force d’une âme résolue. » Pouvait il marteler avant d’ajouter « Ta voix, même dans la réprimande, résonnait comme une preuve d’amour, une main tendue pour nous élever, le reflet ardent de ton désir de nous voir grandir droits, forts et unis. »



Pascaline OYOUA a incarné l’amour d’une mère pour ses enfants. Elle savait canaliser l’éducation de ses enfants. Maixent Raoul OMINGA peut se souvenir de sa tendre enfance, en évoquant la grandeur d’esprit de sa mère: « Et sitôt l’orage passé, ton cœur s’ouvrait grand, toujours prêt à consoler, à écouter, à nous rappeler que ton amour surpassait tout. »



Les derniers moments passes par Pascaline OYOUA, Maixent Raoul OMINGA s’en souvient et avec lui, tous les autres enfants. « Et quelle force tu portais en toi ! Pouvait il s’exclamer tout en précisant « Nous en avons été les témoins, bouleversés, jour après jour, à l’hôpital, où tu es restée 4 ans, en dehors de ta famille et de tes activités traditionnelles professionnelles. À chaque souffle, tu luttais avec la grâce des grandes âmes, défiant les diagnostics, déjouant les pronostics. Combien de fois avons-nous murmuré: ‘’Maman est coriace‘’. »

Toute sa progéniture reconnait que Pascaline OYOUA « étais une combattante, une véritable guerrière de la vie, et cette dignité dans la souffrance restera gravée en nous à jamais. » Et les valeurs transmises par Pascaline OYOUA à ses enfants seront perpétuer et pérenniser. « Aujourd’hui, nos larmes coulent, mais ton amour, lui, ne s’éteindra jamais. Il vivra en nous, dans chaque sourire partagé, chaque geste de bonté, chaque valeur que tu nous as transmise. » A soutenu Raoul OMINGA, tout en faisant la promesse de garder allumer la flamme de l’amour et de l’unité: « Aujourd’hui, nous te faisons le serment de rester unis, d’honorer tout ce que tu nous as légué et de transmettre avec fierté et fidélité, la grandeur de ton amour. »



La terre de LIBOKA, dernière demeure de Pascaline OYOUA



Après l’observation des us et coutumes, dans le strict respect de la tradition, après le recueillement du président Denis SASSOU-N’GUESSO et d’autres personnalités. L’hommage rendu à Pascaline OYOUA a connu son épilogue avec l’inhumation à LIBOKA, terre qui l’a vue naitre et grandir, de Pascaline OYOUA, en présence du président de la République, qui a fait ce déplacement.



C’est dans cette terre de LIBOKA, terre de ses ancêtres que Pascaline OYOUA repose pour l’éternité aux cotés d’autres parents défunts.

C'est le 27 mars 2025, que Pascaline OYOUA a tiré sa révérence des suites d'une maladie.





