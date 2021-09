Congo-Tchad : Mahamat Idriss Déby foule le sol de Brazzaville ce samedi 25 septembre

Le président de la République du Tchad, le général de corps d’armée, Mahamat Idriss Déby Itno, a été investi dans ces fonctions à la suite du décès tragique, du maréchal Idriss Déby Itno, son père, le 20 avril dernier. Pour sa première visite à Brazzaville, il sera accueilli samedi, en fin de matinée à l’aéroport international Maya-Maya par son homologue congolais, Denis Sassou-N’Guesso. Un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d’Etat suivra au Palais du peuple dans l’après-midi.



Les deux hommes d’Etat se sont rencontrés le 16 septembre dernier à Luanda, à l’occasion du mini-sommet des chefs d’Etat de la CIRGL. A Brazzaville, ils pourraient faire le point sur la coopération entre Brazzaville et N’Djamena et discuter de la situation en Afrique Centrale et sur l’ensemble du continent, au regard de nombreux défis communs auxquels font face leur deux pays, notamment en ce qui concerne l’intégration, la relance économique, la lutte contre la pandémie de COVID-19 et le terrorisme.



Denis Sassou-N’Guesso et Mahamat Idriss Déby Itno ne manqueront pas d’aborder les questions d’intérêt commun dans le cadre du renforcement du rôle des trois sous-ensembles régionaux dont leurs deux pays sont membres, à savoir la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la CIRGL et bien d’autres questions.



A l’évidence, les tensions entre les grandes puissances du monde qui marquent les travaux de l’Assemblée générale des Nations unies présentement à New York susciteront à coup sûr l’attention des deux chefs d’Etat.