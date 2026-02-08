









AFRIQUE Congo : liesse populaire à Pointe-Noire, après la mise en service du marché central de Ndji-Ndji

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 10 Février 2026



Les populations de Pointe-Noire et les commerçants étaient dans une liesse totale, ce 09 février 2026. Leur marché, l’un des plus grands de la ville océane, le marché central de Ndji-Ndji, vient de s’ouvrir à la modernité après sa mise en service par le président Denis Sassou N’Guesso.



L’arrondissement 1 Emmery Patrice Lumumba de la ville de Pointe-Noire a vécu, ce neuvième jour du mois de février, l’une de ses plus belles pages de son histoire, avec la mise en service du marché central de Ndji-Ndji par le président, Denis Sassou N’Guesso.



Palpant désormais du doigt les mutations qui se sont opérées progressivement dans ce marché central, ces populations et commerçants ont témoigné leur sympathie et reconnaissance à l’endroit du président Sassou N’Guesso. Et sur les banderoles pavoisant le lieu de la cérémonie, ils n’ont pas manqué de traduire cette reconnaissance dans leur patois « Matondo ma mingui tata Sassou » (merci beaucoup Mr le président).



La cérémonie d’inauguration a connu trois allocutions qui ont précédé le dévoilement de la plaque inaugurale et la visite du marché. La présidente du conseil départemental municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchitchelle, qui a pris la parole en premier, a souligné que « ce joyau architectural, qui épouse bien confort et modernité, n’est pas qu’un simple lieu de vente, c’est un lieu de rencontre, un vecteur d’économie locale… »



Exprimant sa joie pour " ce bijou " qui participe à la modernisation de la ville océane, elle a invité l’ensemble de la population à jouer leur partition, en le protégeant. « Chers vendeurs, chères vendeuses, chers commerçants, mes très chers concitoyens, le marché Ndji-Ndji est désormais le vôtre, tout en préservant ce bijou, vous en ferez un lieu vivant, vibrant qui reflète l’esprit de notre ville en l’occurrence son hospitalité légendaire , notre plat local , pour que vive notre marché Ndji-Ndji de Pointe-Noire. » A-t-elle déclaré.



Selon le délégué général aux grands travaux, la construction du marché central de Ndji-Ndji s'inscrit dans le cadre de la politique de modernisation des infrastructures portée par le président Denis Sassou N’Guesso. Oscar Otoka a souligné que, le marché Ndji-Ndji (anciennement "Grand Marché"), démoli en 2015 en raison de sa vétusté, renaît aujourd'hui sous une forme moderne pour effacer les préjugés du passé et offrir un cadre digne à la "ville océane".



Déclinant la fiche technique du marché central de Ndji-Ndji, le délégué général aux grands travaux a précisé que, ce gigantesque marché est bâti sur une superficie de 14637 mètre carré dont les ¾ constitue l’emprise des bâtiments. Il dispose, a-t-il poursuivi, de 5172 places reparties sur deux modules distincts, de forme trapézoïdale et constitués d’une ossature en béton armé en R+2.



D’un coup global de15 milliards, les travaux du marché central Ndji-Ndji ont été réalisé par la société Franco Villarrecci, a relevé Oscar Otoka.



Pour sa part, le ministre d'État, en charge du commerce, des approvisionnements et de la consommation, Alphonse Claude N'Silou, dans son intervention, a jeté son regard sur la dimension humaine et commerciale du projet.



Tout en félicitant les commerçants qui ont fait preuve de patience en occupant les rues adjacentes pendant des années, le ministre d’Etat a rappelé que, ce marché moderne est une réponse concrète aux conditions précaires dans lesquelles les vendeurs de Pointe-Noire évoluaient depuis la démolition de l'ancien marché en 2015. Pour lui, cette infrastructure marque le passage d'un commerce de survie à un commerce structuré.



En tant que garant du secteur commercial au Congo , Alphonse Claude N'Silou a fermement exhorté la municipalité et les gestionnaires du marché à plus de rigueur. Il a émis le vœu de voir l'anarchie disparaître des couloirs de ce joyau architectural et le recouvrement des taxes servir exclusivement à l'entretien et à la sécurisation du site.





