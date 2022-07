AFRIQUE Congo : une tournée électorale fructueuse des candidats Arcene Niamba et Bita Madzou dans le Komono profond

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 7 Juillet 2022

Le candidat aux législatives, Arcene Niamba et aux locales, Bita Madzou, dans le district de Komono ont bouclé conjointement une tournée électorale, ce 7 juillet 2022, qu’ils ont entamé 72 heures avant dans les 16 villages de ce district. Outre les consignes de vote, des actes de haute portée sociale ont été posées pour le bien-être des populations.

En dépit du désenclavement du district de Komono, les candidats Arcene Niamba, Bita Madzou et leur suite, ont pu sillonner les 16 villages qui composent les deux axes du district de Komono, à savoir l'axe 1 Mbila-Lefoutou distant de 94 km composé de10 village et l'axe 2 composé de 7 villages sur une distance de près de 60 km. Leur objectif consistant à donner des consignes de vote à leurs futurs électeurs et à palper du doigt la réalité de Komono profond a été atteint, au regard de l’accueil qui leur a été réservé tout le long de leurs parcours.



Au cours du méga-meeting organisé au village Lefoutou, les deux candidats ont tenté de répondre à certaines doléances posées par la population lors de la période de pré-campagne. « Nous devons changer les choses.. » a dit, d’entrée de jeu, Arcene Niamba, à ses futurs électeurs de Lefoutou. Ainsi une enveloppe a été dégagée pour remettre en état l’ambulance de l’hôpital de Lefoutou tombée en panne. Le candidat-député, s’agissant de la desserte en eau potable, a pris l’engagement de remettre en selle le projet Eau Pour Tous, en partenariat avec la société Asperbras.



Pour les autres doléances concernant la dotation de l’hôpital de Lefoutou en panneaux solaires et la création d’un collège d’enseignement général dans ce village et la prise en charge des aides-soignantes pour le centre de santé Intégré de Lefoutou, Arcene Niamba a promis faire un plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour des approches de solution.



Adepte de la gouvernance intergénérationnelle, le candidat Bita Madzou, de son côté, a promis installer des banques de sang dans les grands centres de Komono tels Ngouaka et Lefoutou. Il entend également prendre en charge les prestataires de l’enseignement, comme cela était le cas les années passées. Le projet de la radio communautaire de Komono tient également à cœur Bita Madzou.



A noter que, après les villages de Komono , les deux candidats mettront le cap sur les 6 arrondissements de Komono pour s’entretenir avec leurs futurs électeurs. Selon leur direction de campagnes, ces deux candidats boucleront leur campagne électorale par un méga-meeting et un carnaval motorisé dans les avenues de Komono.





Dans la même rubrique : < > Nigéria : une crise nutritionnelle menace des milliers d'enfants au Nord-Ouest Cameroun : parlementaires et élus locaux s’associent pour une représentativité active Un processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda