MEDIAS Conseil extraordinaire : vers un renouveau de la Maison des Médias du Tchad

Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Septembre 2024



​Le samedi 21 septembre 2024, au siège de la Maison des Médias du Tchad (MMT), s’est tenu un conseil d’administration extraordinaire présidé par M. Abdéramane Barka, Président du Conseil d'Administration (PCA). Ce conseil marque une étape importante pour l'avenir de la MMT, dans un contexte marqué par la régularisation des dettes et la réaffirmation du soutien du gouvernement à la presse tchadienne.

Un engagement fort de l'État



Dans son discours d’ouverture, M. Abdéramane Barka a salué l'initiative du Président de la République, M. Mahamat Idriss Déby Itno, qui, comme les années précédentes, a pris en charge les arriérés de trois années de loyer, les charges salariales et d'autres dépenses de fonctionnement de la MMT. Cette contribution de l'État constitue un soutien majeur à l'épanouissement des médias tchadiens et un geste de reconnaissance pour le rôle crucial de la presse dans le pays.



Le Conseil d’Administration a exprimé sa gratitude au Chef de l’État pour cette intervention décisive et l’a encouragé à poursuivre ses engagements en faveur de la presse nationale. Le PCA a également félicité les collaborateurs du Président de la République, notamment le Premier Ministre et le Ministre d’État chargé des Finances, pour la mise à disposition rapide des fonds.



Un projet de construction ambitieux



Depuis sa création en 2004, la MMT a toujours cherché à assurer un fonctionnement pérenne et efficace, au service des journalistes et de la société tchadienne. Le projet « Actions de durabilité », approuvé en 2019 par le défunt Maréchal Idriss Déby Itno, visait la construction d’un complexe comprenant des hébergements, des salles de conférence et un réfectoire, avec l'objectif de générer des ressources pour soutenir les activités de la MMT.



Cependant, ce projet a été retardé par des difficultés liées à l'acquisition d’un terrain accessible pour la construction du complexe. Après plusieurs échecs, dont l’attribution de terrains inappropriés, le Président de la République a donné des instructions claires en juillet 2024 pour l’attribution d’un terrain situé à Chagoua, mieux adapté et plus accessible pour les professionnels des médias. Le Président a également demandé au gouvernement de mobiliser les ressources nécessaires pour démarrer la construction durant l’exercice budgétaire 2024, avec un suivi des travaux dans la loi des finances 2025.



Un soutien accru à la presse privée



Lors de ce conseil, il a été rappelé que des instructions présidentielles ont été données pour augmenter l’aide publique à la presse privée, qui devrait atteindre 1% du budget général de l’État d’ici 2025. Ce soutien renforcé vise à assurer la pérennité des médias indépendants et à contribuer à un écosystème médiatique plus solide et dynamique au Tchad.



Une révision des textes de base



Le Comité de Gestion de la MMT a également proposé de nommer un consultant pour relire les textes de base de l’organisation, afin d’adapter son fonctionnement aux nouvelles réalités. Ce point figure à l'ordre du jour du conseil, qui prévoit aussi la nomination d'un expert pour cette tâche, ainsi que la projection de la prochaine Assemblée générale.



Vers un avenir prometteur



Le Conseil d’Administration extraordinaire de la MMT s'est ouvert sur des perspectives encourageantes, avec une feuille de route claire et un soutien renouvelé de l'État. Le Président du Conseil d'Administration a exprimé son optimisme quant aux résultats attendus de ce conseil et a encouragé les membres à s'investir pleinement pour que la MMT continue de jouer son rôle de pilier dans le paysage médiatique tchadien.



Les travaux du conseil se poursuivront avec l'examen approfondi des points inscrits à l'ordre du jour, dans l’espoir d’obtenir des avancées concrètes pour l'avenir de la Maison des Médias du Tchad.





