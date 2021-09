Coopération Congo-Tchad : Mahamat Deby Itno en séjour de travail de 48 heures à Brazzaville

Après les honneurs militaires dus à son rang sur le tarmac de l’aéroport international Maya-Maya, le président tchadien a eu un premier entretien dans le salon d’honneur du pavillon présidentiel. Le programme séjour brazzavillois du chef de l’Etat tchadien prévoit des entretiens en tête-à-tête entre les deux chefs d’Etat dans l’après-midi de ce samedi.



La mobilisation de la communauté tchadienne vivant au Congo à la sortie de l’aéroport international Maya-Maya donne la mesure des liens de fraternité et d’amitié qui règnent entre les peuples congolais et tchadiens puis entre Denis Sassou N’Guesso et Mahamat Deby Itno



A noter qu’avant son arrivée à Brazzaville, le chef de la junte militaire tchadienne a nommé un parlement de transition qui comprend 93 issus de « douze composantes ». La junte au pouvoir dirige le Tchad après la mort du président Tdriss Deby, le 20 avril 2021.