Coopération Niger-Russie : Succès de la formation en premiers secours médicaux à Niamey

La formation, dispensée par le Dr Dimitry Dolbnya, médecin infectiologue russe, a couvert un large éventail de techniques essentielles en matière de premiers secours, notamment la réanimation cardiopulmonaire (RCP), la prise en charge des hémorragies, des soins des blessures et la gestion des brûlures



Les participants, issus de divers horizons, ont salué unanimement la qualité de la formation et l'utilité des connaissances acquises. "C'est une bonne initiative car elle nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur comment sauver des personnes en danger", a déclaré Karima Hassane, une participante.



L'ONG EMMNR s'est engagée à poursuivre ses efforts en matière de renforcement des capacités des communautés nigériennes. De prochaines formations sont prévues dans les mois à venir, avec pour objectif de toucher un public encore plus large.



Cette formation illustre la coopération fructueuse entre le Niger et la Russie dans divers domaines, notamment le renforcement des capacités des populations locales. Le slogan de l'ONG EMMNR, "Muna Taré Russie-Niger" (Ensemble Main dans la Main Niger-Russie) reflète bien l'esprit de solidarité et d'amitié qui anime les deux pays.



La formation en premiers secours médicaux organisée par l'ONG EMMNR constitue une contribution précieuse à l'amélioration de la santé et de la sécurité des populations nigériennes. L'engagement continu de l'ONG et la coopération entre le Niger et la Russie dans ce domaine sont essentiels pour sauver des vies et renforcer la résilience des communautés.