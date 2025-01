Coopération bilatérale : la Chine et le Congo décidés à consolider leur amitié à toute épreuve

« Nous sommes convenus de nous mettre à l’avant-garde de l’amitié sino-africaine conformément au consensus dégagé entre le Président de la Chine, M. Xi Ji Ping et M. Sassou-N’Guesso. Nous avons décidé de bâtir une communauté d’avenir partagée Chine-Congo de haut niveau, pour qu’il devienne une référence pour la construction d’une communauté d’avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l’ère nouvelle », a expliqué Wangt Yi.



Le ministre des Affaires étrangères chinois a fait savoir que le Congo et la Chine vont travailler également à approfondir l’échange d’expériences en matière de gouvernance pour que chaque pays réussisse dans la voie de développement adapté à sa condition nationale, […] ». Les deux pays marcheront ainsi ensemble vers la modernisation, a-t-il ajouté.



Pour Wangt Yi, la Chine œuvre pour la concrétisation de l’action de partenariat pour le développement vert et travaille avec les pays africains pour mettre en œuvre les projets d’énergie propre annoncés lors du Sommet de Beijing. Son pays, a-t-il poursuivi, travaille également à réaliser le programme « Ceinture solaire de l’Afrique ». Ce programme va permettre à l’Afrique de s’effrayer la voie de développement vert, de bas carbone.



Aussi, l’émissaire du président chinois a assuré que son pays continue à travailler la main dans la main avec l’Afrique pour faire avancer la gouvernance mondiale sur le climat, pour assumer des responsabilités communes mais différenciées et appeler les pays développés à regarder en face leurs responsabilités historiques.



Il s’agit pour ces pays de remplir leurs obligations, en apportant aux pays en développement, surtout aux pays africains, un soutien en matière de financement, de technologie et de renforcement des capacités, a insisté le ministre chinois des affaires étrangères devant la presse.