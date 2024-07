AFRIQUE Coopération : « la République du Congo n’a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda », affirme un officiel rwandais.

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 12 Juillet 2024



Le ministre rwandais des affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Jean Patrick, a indiqué le 10 juillet à Brazzaville, qu’aucune portion de terre congolaise n’a été cédée ou vendue au Rwanda. Le chef de la diplomatie rwandaise s’est livré aux questions de la presse au terme de l’audience que lui a accordée le Chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso.

Une polémique malencontreuse défraie la chronique depuis plusieurs mois au Congo sur la prétendue vente des terres congolaises au Rwanda. Le message du Président Paul Kagamé transmis à son homologue, Denis Sassou N’Guesso par le ministre des affaires étrangères, Olivier Jean Patrick a porté entre autres, sur cette question d’une « prétendue vente des terres congolaises au Rwanda ».



Le chef de la diplomatie rwandaise a tenu à faire toute la lumière sur cette question qui pourrait, nuire aux liens d’amitié et de coopération qui unissent le Congo et le Rwanda depuis plus de quarante ans. Ainsi, selon lui, la République du Congo n’a pas vendu ses terres au Rwanda et que cette polémique n’a pas sa raison d’être.



« Deuxième point, c’était relatif à une polémique malheureuse qu’on a entendu ces derniers mois, sur l’accord sur le partenariat économique entre le Rwanda et le Congo, surtout sur une prétendue cession d’une partie du territoire congolais au Rwanda, donc nous sommes venus ici, réaffirmer que cette polémique malheureuse n’a pas lieu d’être puisque, la République du Congo n’a pas cédé la moindre portion du territoire congolais au Rwanda et n’a vendu la moindre terre, n’a donné la moindre terre au Rwanda », a déclaré le ministre Olivier Jean Patrick à la presse présidentielle.



« Il y’a simplement eu des accords de partenariats économiques, des entreprises rwandaises sont venues explorer des opportunités d’investissement dans le domaine agricole, comme des entreprises congolaises pourraient aussi, venir au Rwanda, explorer les mêmes opportunités d’investissements dans le domaine agricole », a-t-il notamment défendu.



Fustigeant cette démarche qui vise, selon lui, à nuire à l’image des dirigeants congolais et rwandais ainsi qu’à saper l’excellence des relations entre le Congo et le Rwanda, le diplomate rwandais a promis tout mettre en œuvre pour montrer à l’opinion internationale, le bien-fondé des accords économiques entre les deux pays.



« J’ai dit à son excellence Monsieur le président, qu’il s’agit bien entendue, d’une polémique qui a été créée, entretenue par des groupes politiques pour s’en prendre au Président, à ses réalisations et au gouvernement. Mais, que nous, gouvernement rwandais, nous sommes prêts vraiment à faire cette pédagogie pour expliquer la nature exacte de nos accords, qui sont en fait, des accords gagnants-gagnants », a réaffirmé le ministre rwandais de la coopération internationale.



L’autre point du message de Paul Kagamé à Denis Sassou N’Guesso, concernait le soutien que Kigali espère trouver auprès du Congo, à propos de sa candidature au poste de directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour l’Afrique.



« Premièrement, c’était pour solliciter le soutien de son excellence Monsieur le Président, à la candidature du Rwanda, du Docteur Richard Mihigo (……) au poste de directeur régional de l’OMS pour l’Afrique qui est basé ici à Brazzaville et pour les élections qui auront lieu le 27 Aout prochain », a par ailleurs poursuivi l’émissaire de Président Kagamé. Selon lui, le candidat de son pays dispose d’« Une expérience solide de plus de trente ans , dans le domaine de la santé publique, que ce soit au niveau national, régional ou international . Il a aussi 18 ans d’expérience au sein de l’OMS ».



A titre de rappel, le Congo et le Rwanda ont établis des accords diplomatiques le 17 août 1982, date de la signature, à Brazzaville de l’accord générale de coopération.





Dans la même rubrique : < > Mali: Levée de la suspension des activités politiques - Un pas vers la décrispation mais des efforts insuffisants Niger: Couvre-feu instauré à Tillabery suite à une évasion de prisonniers Burkina Faso : le gouvernement veut honorer ses héros, martyrs et invalides de la nation Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)