TCHAD

Coopération : le Tchad et la Turquie unissent leurs forces contre la criminalité numérique


Alwihda Info | Par - 20 Septembre 2025


La grande salle du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration a abrité, ce vendredi 19 septembre, la cérémonie solennelle de remise des certificats sanctionnant une session de formation dédiée à la lutte contre la cybercriminalité et au renseignement en sources ouvertes. Cette session, pilotée par l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), a permis à vingt-deux policiers tchadiens d’acquérir des compétences pointues pour contrer les menaces numériques de plus en plus sophistiquées.


  Présidée par le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d'armée Ali Ahmat Aghabache, en présence de l’ambassadeur de Turquie au Tchad, Cem Utkan, la cérémonie a été marquée par des interventions pointues. Les bénéficiaires, visiblement galvanisés, ont salué l’opportunité offerte et exprimé leur gratitude aux autorités tchadiennes et turques ainsi qu’aux formateurs pour la qualité des enseignements reçus.

 
Dans son allocution, l’ambassadeur Cem Utkan a souligné que ces certificats représentent non seulement le fruit de leurs efforts, mais également le symbole d’une coopération bilatérale exemplaire entre les deux pays.

 
Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général Ali Ahmat Aghabache, clôturant la session, a insisté sur la pertinence de cette initiative qui, selon lui, arrive à point nommé pour doter les forces de sécurité d’outils modernes face à la montée des cybermenaces. Le ministre a exhorté les lauréats à mettre en pratique les acquis de la formation, tout en rendant un vibrant hommage à la TIKA pour son rôle déterminant dans la réussite de ce programme.

 
La cérémonie s’est achevée par la remise officielle des attestations aux vingt-deux agents, désormais mieux armés pour défendre l’espace numérique tchadien.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
