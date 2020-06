Coronavirus - Afrique : La ministre Gould annonce une aide à l’accès équitable aux nouveaux traitements médicaux contre la COVID-19

La COVID-19 a changé la vie des gens du monde entier et a mis en évidence les inégalités partout sur la planète. Tous les pays sont touchés, et une coopération et une solidarité mondiales fortes sont nécessaires pour lutter contre la pandémie. Le Canada s'est engagé à travailler avec les pays du monde entier pour s'assurer que tous, partout, ont accès aux nouveaux traitements mis au point pour tester, traiter et immuniser contre le virus. Parallèlement, un effort international est nécessaire pour faire face aux conséquences immédiates de la pandémie sur l'aide humanitaire et le développement dans les pays en développement, en portant une attention particulière aux plus vulnérables.

La ministre du Développement international, Karina Gould, a annoncé aujourd'hui un engagement de 120 millions de dollars pour soutenir les activités de l'Accélérateur ACT (Access to COVID-19 Tools), dont 20 millions de dollars à la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Le Canada s'est joint à d'autres leaders mondiaux pour lancer l'Accélérateur dans le cadre d’une collaboration mondiale visant à accélérer le développement, la production et la distribution équitable de nouveaux tests diagnostiques, de nouvelles thérapies et de nouveaux vaccins contre la COVID-19 en mai 2020.

Le Canada investira également 180 millions de dollars supplémentaires pour faire face aux conséquences immédiates de cette crise sur l'aide humanitaire et le développement. Cet argent aidera les communautés des pays en développement à atténuer et à relever les défis auxquels elles sont confrontées actuellement. De même, il servira à soutenir des programmes conformes aux plans d'intervention internationaux prioritaires comme les initiatives essentielles de sécurité alimentaire, de nutrition et d'éducation.

Le premier ministre Justin Trudeau a pris cet engagement plus tôt dans la journée lors de sa participation, aux côtés d'autres dirigeants mondiaux, au sommet Global Goal: Unite for Our Future, organisé par Global Citizen et la Commission européenne. Le premier ministre participera aussi au prochain événement de Global Goal, qui sera un concert.

Le financement annoncé aujourd'hui aidera les principaux partenaires à aider les pays dont les économies sont les plus menacées par la pandémie et à améliorer leur résilience.