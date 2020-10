Coronavírus – Angola: Taxa de Positividade é de 6.6 Por Cento

As autoridades sanitárias notificaram um óbito por COVID-19, 227 novos infectados e 117 pacientes recuperados nesta terça-feira, 27, em todo o país. De acordo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, aquando da actualizaçao do quadro epidemiológico nacional, o óbito é de uma angolana de 68 anos, com residência em Benguela. Entre […]

