Coronavirus - Madagascar : Situation du 24.08.2020

Confirmés : 14402

En traitement : 794

Guéris : 13355

Formes graves : 87

Décès : 178

Ce lundi 24 août, les sources officielles signalent 75 nouveaux cas testés positifs au coronavirus sur les 420 tests effectués, ce qui porte à 14402 le nombre total des contaminations à Madagascar. Ces personnes contaminées ont été localisées au niveau de 8 régions: 29 cas à Analamanga, 15 cas à Diana, 12 cas à Bongolava, 10 cas Atsimo Andrefana, 4 cas à Sofia, 2 cas à Sava, 2 cas à Matsiatra Ambony et 1 cas à Amoron’i Mania. D’après le rapport officiel compilé depuis mars dernier, 13436 patients ont recouvré la santé dont 81 déclarés ce jour. Ainsi, il ne reste plus que 788 malades en cours de traitement à l’hôpital et à domicile, soit 5,47 %. Il est à noter que 74 de ces cas actifs présentent une forme grave. Par ailleurs, aucun nouveau décès n’a été communiqué. De ce fait, le nombre des victimes de la COVID-19 reste 178.