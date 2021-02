Corridor Douala-N'Djamena : le ministre tchadien des Transports au Cameroun

Le ministre tchadien des Infrastructures et des Transports, Ahmat Abakar Adjid, est en visite de travail et de courtoisie au Cameroun. Apres avoir été reçu par le président de la République Paul Biya ce vendredi 19 février 2021, le ministre Ahmat Abakar Adjid a été reçu en audience par son homologue, le ministre camerounais des Transports.



Les deux ministres ont échangé sur la question de la fluidité du transport des marchandises sur le corridor Douala-Ndjamena. Il s’agit précisément du tarif de transport consensuel sur le Corridor, le problème de la double immatriculation des véhicules et les délais de délivrance de la lettre de voiture internationale.



Ces problématiques avaient été résolues lors de la réunion du 28 janvier 2021 entre les deux ministères.