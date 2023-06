Côte d'Ivoire : ​Laurent Gbagbo pose une réclamation pour son inscription sur la liste électorale

Dans sa déclaration, le président Gbagbo a contesté son absence sur la liste électorale en raison d'une prétendue condamnation liée au braquage de la BCEAO. Il a vigoureusement nié ces accusations, soulignant qu'il a toujours veillé à maintenir une réputation irréprochable sur le plan judiciaire. Il a également rappelé son statut d'ancien président de la République de Côte d'Ivoire et a fait référence à la loi de 2005 qui réglemente la procédure de mise en cause et de jugement des anciens chefs d'État et des présidents d'institutions.



Le président Gbagbo a également mentionné une décision de la Cour Africaine des Droits de l'Homme qui demande sa réinscription sur la liste électorale. Il a souligné le fait qu'il n'a jamais été convoqué pour son prétendu procès et qu'aucun document ne lui a été remis à ce sujet. Malgré son acquittement à la CPI, il affirme avoir été accusé clandestinement à son retour en Côte d'Ivoire.



Dans un discours empreint de détermination, le président Gbagbo a déclaré qu'il se battrait pour préserver l'honneur de son nom et de sa famille. Il a appelé à la pacification de la Côte d'Ivoire et à une vision globale de l'Afrique pour éviter qu'elle ne soit perçue comme un continent maudit.



Le président Gbagbo a exprimé sa gratitude envers les jeunes qui ont déposé des dossiers en sa faveur pour son inscription sur la liste électorale. Il a également remercié tous les Ivoiriens qui ont ressenti l'injustice qui lui est faite et a assuré qu'il resterait debout et engagé dans son combat pour préserver la dignité de son nom.



Le combat n'est pas terminé pour le Président Gbagbo, mais il reste déterminé à défendre son honneur et sa réputation.