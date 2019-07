Côte d'Ivoire/Développement urbain maîtrisé : Une conférence-débat prevue le 25 juillet à Abidjan

Abidjan accueil le 25 juillet 2019, une Conférence-débat sous le thème : « Une vision urbaine au service de la croissance ». Organisée par la plateforme de débats stratégiques : «Economie Entreprises Live », filiale du Groupe I-conférences, en partenariat avec le ministère ivoirien de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, cette rencontre réunira plusieurs acteurs privés et publics de l’écosystème urbanistique.

Elle a pour objectif « d’ouvrir un débat prônant un développement urbain maitrisé et durable profitant à la croissance de la Côte d’Ivoire ».

En effet, sur les trois dernières décennies, le taux d’urbanisation en Côte d’Ivoire s’est accéléré à un rythme effréné. Avec un taux d’accroissement naturel élevé et une immigration massive en provenance des pays voisins. Aussi, certaines villes ivoiriennes connaissant un boom exceptionnel formant une vraie armature urbaine, mais manquant de vision d’ensemble.

Toute chose qui justifie le lancement d’un important chantier de réformes urbanistiques dans le cadre du plan stratégique Côte d’Ivoire 2030, tenant compte de la typologie des villes pour un développement harmonieux. Si l’intervention du secteur privé dans le développement des villes est primordiale, elle se doit d’être encadrée par l’Etat, afin de garantir le respect des grands équilibres urbains. Et par conséquent, assurer in fine un cadre de vie idéal pour les ivoiriens.

En Côte d’Ivoire c’est donc tout le système urbain qui est en phase de refonte, entre la mobilité urbaine, la mixité urbaine, le renouvellement urbain, la compétitivité territoriale, l’écologisation et la financiarisation. De ce fait, il apparaît important d’ouvrir la réflexion, en vue de faire converger les visions des différentes parties prenantes vers un même objectif de développement urbain réfléchi et maîtrisé.

La Conférence qui va se tenir au Sofitel hôtel Ivoire prévoit une allocution du ministre de tutelle, Bruno Nabagné Koné, ainsi que des panels animés par plusieurs experts de haut niveau.