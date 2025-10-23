Alwihda Info
AFRIQUE

Côte d'Ivoire : Engagement pour une élection présidentielle paisible


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


Ce vendredi, le Président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré une délégation de haut niveau conduite par Goodluck Jonathan, ancien Président du Nigéria et Chef de la délégation du Forum Ouest-Africain des Sages, ainsi que Yemi Osinbajo, ancien Vice-Président du Nigéria et Chef de la Mission d’observation conjointe de l’Union Africaine et de la CEDEAO.


Réaffirmation de l'Engagement du Gouvernement


Au terme de cet entretien, le Président Ouattara a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à garantir le bon déroulement de l’élection présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025. Il a insisté sur l'importance d'un climat de paix, de stabilité et de transparence durant cette période électorale.



Appel à la Participation

  Les deux Chefs de mission ont salué la qualité du processus électoral en cours. Ils ont également lancé un appel aux Ivoiriens, en particulier aux jeunes, à voter massivement dans la paix et à rejeter toute forme de violence. Ils ont souligné que la stabilité du pays est indispensable au développement.

 

Cette rencontre souligne l'importance d'une élection pacifique et transparente pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, et reflète l'engagement des autorités et des partenaires internationaux à soutenir un processus démocratique serein.


 
