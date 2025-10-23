Côte d'Ivoire : Engagement pour une élection présidentielle paisible











Réaffirmation de l'Engagement du Gouvernement

Au terme de cet entretien, le Président Ouattara a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à garantir le bon déroulement de l’élection présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025. Il a insisté sur l'importance d'un climat de paix, de stabilité et de transparence durant cette période électorale.



Appel à la Participation Les deux Chefs de mission ont salué la qualité du processus électoral en cours. Ils ont également lancé un appel aux Ivoiriens, en particulier aux jeunes, à voter massivement dans la paix et à rejeter toute forme de violence. Ils ont souligné que la stabilité du pays est indispensable au développement. Cette rencontre souligne l'importance d'une élection pacifique et transparente pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, et reflète l'engagement des autorités et des partenaires internationaux à soutenir un processus démocratique serein.





