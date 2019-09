Côte d’Ivoire/Mutuelle pour le développement de Kéibly (Bloléquin) : « C’est un outil de cohésion et de rapprochement… », affirme Douho Donald

La Mutuelle pour le développement de Kéibly (Mudek), dans le département de Bloléquin « est un outil de cohésion et de rapprochement entre les autochtones et ceux venus d’ailleurs », a indiqué Douho Donald, le président. C’était le 1er septembre 2019, au cours d’une assemblée générale à Abidjan-Yopougon.

Douho Donald qui a été investi le 17 août dernier à la tête de la Mudek dans ledit village, a relevé que ladite mutuelle créée en juillet 2015 a pour objectif « d’appuyer l’Etat dans sa politique de développement, de créer un cadre de développement et de vivre ensemble ».

Il a également ajouté que la Mudek va aider à solutionner les problèmes liés au foncier, à la vente de terres anarchiques, à l’électrification, à l’adduction en eau potable, etc.

Non sans préciser que l’assemblée générale a pour but de faire le bilan de son investiture, ensuite de mener des réflexions pour une mise en place de la trésorerie et des cotisations de ladite mutuelle, avant le lancement prévu en janvier 2020.

Douho Donald a, en outre souligné que tous ceux qui ont des intérêts à Kébly peuvent adhérer à la Mudek, qui compte 574 membres à ce jour.