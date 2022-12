Côte d'Ivoire : un câble permettra d'offrir un Internet plus rapide et abordable au 2nd semestre 2023

L'annonce a été faite le 13 décembre 2022 à Washington, lors d'une rencontre entre Nick Clegg et Patrick Achi. Nick Clegg a présenté au chef du Gouvernement ivoirien le projet « 2 Africa ». Ce projet de Meta vise à offrir un internet plus rapide et plus abordable aux pays africains, à travers la construction du plus grand câble sous -marin au monde, long de 45 000 km.



Selon Nick Clegg, avec la Côte d'Ivoire qui compte 300 développeurs travaillant déjà avec Meta, le projet « 2 Africa » permettra de consolider la présence de l’entreprise en terre ivoirienne, notamment au profit des startups et des organisations telles que la fondation jeunesse numérique. Ces perspectives cadrent avec la démarche du Chef du Gouvernement ivoirien.



« J’ai sollicité le renforcement des activités de Meta en Côte d’Ivoire pour accélérer le développement de l’écosystème numérique dans notre pays, à travers notamment la mise en place des infrastructures numériques et la formation des ressources humaines », a indiqué Patrick Achi.



Pour le Premier Ministre, l’industrie digitale en Côte d’Ivoire a besoin de sentir davantage l’implication de Meta. « J’ai demandé à Meta une contribution plus importante dans l’industrie créative en Côte d’Ivoire par la rémunération des créateurs de contenus sur les différentes plateformes de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.) », a-t-il plaidé, au profit des six millions d’utilisateurs actifs de Facebook en Côte d’Ivoire.