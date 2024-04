Crise au Soudan : la France double sa contribution à 110 millions d’euros

Cette mobilisation financière vise à répondre « aux besoins les plus urgents » de la population civile dans divers secteurs tels que la sécurité alimentaire, la santé, l’eau, l’assainissement, l’éducation et la protection des plus vulnérables. Au total, la participation de l’Union européenne s’élève à 900 millions d’euros, dont 110 millions proviennent essentiellement de la France.



Cette contribution substantielle reste toutefois en deçà des 3,8 milliards d’euros estimés comme nécessaires par les Nations unies pour répondre aux besoins du Soudan, où plus de la moitié de la population expérimente une situation de crise.



Emmanuel Macron a souligné l’urgence d’un cessez-le-feu immédiat et a exhorté les belligérants à respecter le droit international humanitaire et à protéger les civils. « L’accès humanitaire ne doit pas être instrumentalisé à des fins militaires », a-t-il martelé, rappelant que certaines parties des aides avaient été détournées par les acteurs du conflit.



Cette mobilisation financière de la France vise à atténuer les souffrances des civils soudanais confrontés à une grave crise humanitaire grave. Les fonds seront destinés à des secteurs vitaux tels que l’alimentation, la santé, l’éducation et l’accès à l’eau potable.