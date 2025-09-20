Cyberattaque à Brussels Airport : la moitié des vols annulés ce dimanche







L'aéroport a annoncé, ce samedi 20 septembre, que "suite à une cyberattaque contre le fournisseur de services des systèmes d'enregistrement et d'embarquement, l’horaire des vols sera également fortement perturbé le dimanche 21 septembre. Cela entraînera malheureusement des retards et des annulations de vols."





L'aéroport a recommandé aux passagers de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre sur place, précisant que le fournisseur de services travaillait activement sur la résolution du problème.