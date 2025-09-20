Alwihda Info
INTERNATIONAL

Cyberattaque à Brussels Airport : la moitié des vols annulés ce dimanche


Alwihda Info | Par - 21 Septembre 2025


Suite à une cyberattaque qui a perturbé ses systèmes d'enregistrement et d'embarquement, Brussels Airport a ordonné aux compagnies aériennes d'annuler la moitié des vols prévus ce dimanche 21 septembre. La panne a également touché d'autres aéroports européens, provoquant retards et annulations.


L'aéroport a annoncé, ce samedi 20 septembre, que "suite à une cyberattaque contre le fournisseur de services des systèmes d'enregistrement et d'embarquement, l’horaire des vols sera également fortement perturbé le dimanche 21 septembre. Cela entraînera malheureusement des retards et des annulations de vols."


L'aéroport a recommandé aux passagers de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre sur place, précisant que le fournisseur de services travaillait activement sur la résolution du problème.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


