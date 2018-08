DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE SUR LES RÉSULTATS DU SOMMET CONJOINT CEDEAO-CEEAC ET DU SOMMET DE LA CEDEAO TENUS À LOMÉ RESPECTIVEMENT LES 30 ET 31 JUILLET 2018

Addis Abéba, le 1er août 2018: Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se réjouit des résultats du Sommet conjoint entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), tenu à Lomé le 30 juillet 2018. Ce Sommet, auquel il a pris part, a marqué une nouvelle et importante étape dans les efforts visant à relever le défi de la paix et de la sécurité dans les deux Communautés, y compris à travers une plus grande synergie dans les efforts de lutte contre le fléau du terrorisme et de l’extrémisme violent.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/declaration-du-p...