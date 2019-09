DHL étend la portée de son application d’achats en ligne Africa eShop à 34 pays d’Afrique subsaharienne

Lancement de la plateforme dans 14 pays d’Afrique subsaharienne supplémentaires ; Le succès fulgurant de l’application DHL Africa eShop est soutenu par la croissance des ventes au détail en ligne.

Depuis son lancement initial en avril de cette année, l’application DHL Africa eShop (https://www.Africa-eShop.DHL/) a vu croître rapidement sa base d’utilisateurs et a déjà été déployée dans 20 pays d’Afrique subsaharienne (ASS) au cours de ses trois premiers mois d’exploitation. DHL Express (https://www.DHL.com) a annoncé cette semaine que la plateforme novatrice accessible sur ordinateur et sur téléphone mobile est désormais disponible dans 14 pays supplémentaires de la région, ce qui porte à 34 le nombre de pays d’Afrique subsaharienne ayant accès à la plateforme.

Le PDG de DHL Express pour l’Afrique subsaharienne, Hennie Heymans, affirme que l’adoption de l’application DHL Africa eShop par les utilisateurs a été considérable au cours des cinq derniers mois, pas uniquement au regard du nombre de téléchargements, mais, tout aussi important, du point de vue des volumes de commandes également. C’est la raison pour laquelle nous sommes très enthousiastes à l’idée de lancer DHL Africa eShop en Angola, au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, au Tchad, en Éthiopie, en Guinée, au Lesotho, au Libéria, au Mali, en Namibie, au Niger, au Soudan ainsi qu’au Togo.

« DHL a adopté une approche progressive de déploiement de la plateforme sur le continent, le premier lancement ayant été réalisé dans 11 pays afin de tester la réaction du marché. Celle-ci s’est révélée tellement impressionnante au cours des sept premières semaines d’exploitation qu’elle a engendré l’initiation de la seconde phase, marquée par l’ajout de neuf pays à la liste. Nous sommes une fois de plus en mesure de tirer parti de cet élan pour activer la phase de déploiement la plus importante à ce jour. »

L’application DHL Africa eShop permet aux consommateurs africains de bénéficier d’un accès sans précédent à l’offre de détaillants internationaux sur une plateforme ultrarapide, très pratique et simple d’utilisation, tout en offrant la possibilité à de nombreuses marques mondiales d’entrer en relation avec un marché africain captif. Grâce à DHL Africa eShop, les clients africains peuvent procéder à des achats directs en ligne chez plus de 200 détaillants américains et britanniques et se faire livrer à domicile par DHL Express. Cette solution a été élaborée en partenariat avec Link Commerce, une division de Mall for Africa.

Hennie Heymans ajoute que, bien que présentant un retard sur le reste du monde en matière de chiffre d’affaires annuel, le marché du commerce électronique africain pourrait évoluer à pas de géant et parvenir à combler ce décalage dans un avenir proche. « Un rapport réalisé par Statista révèle que le commerce électronique sur le continent africain était évalué à 16,5 milliards d’USD en 2017. Et McKinsey d’abonder dans ce sens en prévoyant que ce montant pourrait potentiellement atteindre 75 milliards d’USD d’ici 2025. »

Leader international de la logistique express, DHL occupe une position idéale lui permettant de relier les consommateurs africains et ces fascinantes marques internationales. « Nous nous engageons à dynamiser la croissance du commerce électronique sur le continent africain, tant pour les détaillants dont les efforts visent à promouvoir leurs marques sur les marchés internationaux que pour les consommateurs, qui souhaitent bénéficier d’un accès facile aux marques mondiales », conclut M. Heymans.

DHL célèbre le lancement de son application dans ces nouveaux pays en proposant un tarif d’expédition promotionnel forfaitaire de 20 USD pour toute commande pouvant compter jusqu’à cinq articles, réalisée sur plus de 100 sites américains/britanniques sélectionnés, et à destination de tous les pays africains dans lesquels DHL Africa eShop est disponible. Cette promotion se limite aux vêtements et accessoires, et les acheteurs sont tenus d’utiliser le code promotionnel « CELEBRATE » pour finaliser leur commande.

Relations presse :

Megan Roper (Collinicos)

Responsable du Marketing pour l’Afrique subsaharienne

DHL Express

Tél. : +27 21 409 3613

Portable : +27 76 411 8570

Email : megan.collinicos@dhl.com

Suivez-nous sur : www.twitter.com/DHLAfrica

À propos DHL – La société de logistique du monde :

DHL (https://www.DHL.com) est le leader mondial de la logistique. Notre famille de divisions DHL offre un portefeuille inégalé de services de logistique qui vont de la livraison, nationale et internationale, de colis à la gestion de la chaîne d’approvisionnement industrielle, en passant par les solutions d’expédition et d’exécution de commandes réalisées via l’e-commerce, le transport express international, et le transport par route, air et océan. DHL, qui emploie environ 380.000 collaborateurs dans plus de 220 pays et territoires à travers le globe, relie les gens et les entreprises de manière fiable et sécurisée, permettant ainsi les flux d’échanges mondiaux. Grâce à des solutions spécialisées destinées aux marchés et industries en croissance, dont ceux des technologies, des sciences de la vie et des soins de santé, de l’énergie, de l’automobile et de la vente au détail, son engagement reconnu en matière de responsabilité d’entreprise et sa présence inégalée sur les marchés en développement, DHL est résolument « La société de logistique du monde ».

DHL fait partie du Groupe Deutsche Post DHL. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires de plus de 61 milliards d’euros en 2018.

Source : https://dhl.africa-newsroom.com/press/dhl-expands-...