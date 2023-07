Dax à la Prod : Une étoile montante à reconnaître dans l'industrie musicale tchadienne

Ayant toujours été attiré par les métiers techniques et pratiques, Dax à la Prod a décidé de se lancer dans cette carrière avec une totale liberté. "La production musicale correspondait parfaitement à mes aspirations, c'est pourquoi j'ai décidé de me lancer en 2017", confie-t-il.



Pour atteindre ses objectifs, Dax à la Prod a dû travailler dur. Il explique : "En faisant confiance à mon intuition et à mon oreille musicale, je laisse libre cours à ma créativité. Ma démarche depuis le début est de rechercher l'excellence et la qualité, en utilisant les ressources dont je dispose, afin que la qualité soit mon outil marketing."



Son parcours s'est construit grâce à l'auto-formation, à la pratique et à la collaboration avec d'autres professionnels du milieu.



Dax à la Prod se définit comme un interprète des émotions. Il explique : "Je capte les émotions des gens, y compris les miennes, je les traduis en vibrations sonores à travers une station audionumérique. Je manipule, j'édite et je crée du contenu audio tout en établissant un dialogue musical."



Au-delà de ses réalisations actuelles, Dax à la Prod est toujours en train de construire l'image qu'il souhaite projeter dans le futur. Son défi personnel est de "remporter des disques d'or, de platine et de diamant tout en résidant en Afrique". Il confie que ce défi était presque réalisé en 2018-2019 grâce à son travail sur l'album de Benash, mais des démarches administratives ont malheureusement empêché sa concrétisation. Son rêve persiste et il aspire à un avenir plein de reconnaissance, notamment de la part de la SACEM.



Dax à la Prod est un ingénieur du son, un formateur en musique assistée par ordinateur, un artiste musicien, un compositeur et un arrangeur. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2017 et a réalisé des projets avec des artistes internationaux, dont Djimradé.