Déclaration Attribuable au Porte-Parole Du Secrétaire Général sur les Affrontements Intercommunautaires et les Violations des Droits de l’homme dans la Région de Mopti, Mali

Le Secrétaire général suit avec préoccupation le bilan de plus en plus lourd des affrontements intercommunautaires dans le centre du Mali, notamment la mort de 22 personnes dans le village de Koumaga dans la région de Mopti le 23 juin. Il lance un appel au calme et à la retenue, et exhorte toutes les parties […]

