Déclaration du chef de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine au Zimbabwe sur les développements post-électoraux au Zimbabwe

Addis Abéba, le 2 août 2018: Le chef de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine au Zimbabwe, Hailemariam Dessalegn Boshe, s'inquiète des développements postélectoraux au Zimbabwe, et appelle toutes les parties prenantes, en particulier les dirigeants politiques et leurs partisans, à faire preuve de retenue et à éviter la violence. Il appelle également le personnel de sécurité à faire preuve de retenue et à assurer la sécurité de tous les citoyens.

Il réitère sa déclaration en date du 1er août 2018, dans laquelle il appelait toute partie qui s’estime lésée à faire examiner ses griefs suivant les voies légales appropriées. Les parties prenantes sont donc encouragées à travailler ensemble pour construire le Zimbabwe et faire avancer le pays.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/declaration-du-c...