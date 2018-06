Déclaration du président de la commission de l'Union Africaine sur le sommet entre la république populaire Démocratique de Corée et les Etats-Unis d'Amérique

Addis Abéba, le 13 juin 2018: Le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se félicite de la tenue, hier, à Singapour, du Sommet historique entre le Président de la Commission des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un, et le Président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump. Intervenant dans le prolongement du Sommet inter-coréen du 27 avril 2018, qui a adopté la Déclaration de Panmunjom, cette réunion et la Déclaration conjointe qui en a résulté marquent une nouvelle et encourageante étape dans la quête d’une paix, d’une sécurité et d’une stabilité durables dans la Péninsule coréenne, y compris sa dénucléarisation complète.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/declaration-du-p...