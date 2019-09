Déplacement de Roxana MARACINEANU à Dakar

La Ministre des Sports, Roxana MARACINEANU, se rendra à Dakar les 18 et 19 septembre prochains avec le Président de Paris 2024, Tony ESTANGUET, et le Directeur général de l’Agence Française de Développement, Rémy RIOUX.

Cette visite vise à renforcer la coopération entre la France et le Sénégal en matière sportive, conformément aux objectifs fixés par le Président de la République Emmanuel MACRON dans son discours de Ouagadougou en novembre 2017, et dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022 à Dakar et des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.

Elle participera à une réunion entre les deux comités d’organisation qui se conclura par la signature de plusieurs conventions de collaboration et de partenariat.

La ministre sera reçue en audience par les autorités sénégalaises. Elle s’entretiendra également avec le Président du Comité national olympique et sportif sénégalais et rencontrera le Secrétaire général de la Confejes dont le siège est situé à Dakar.

Engagée sur le thème de la lutte contre les noyades, la Ministre échangera sur ce que la ville de Dakar met en place en la matière avec Mme Soham WARDINI, Maire de Dakar.

Roxana MARACINEANU participera à plusieurs visites de terrain : le centre sportif « Dakar Sacré-Cœur », des équipements sportifs rénovés avec le concours de l’AFD, ainsi que la visite de l’institut Diambars et de l’Académie NBA Africa. Elle visitera également la salle de boxe Keur of champions et rencontrera à cette occasion le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise.

La filière sport française dans sa dimension « sport à l’export » étant particulièrement développée au Sénégal, la ministre participera à un petit-déjeuner autour des enjeux économiques et du sport comme vecteur de développement, aux côtés de plusieurs entreprises françaises présentes au Sénégal.

Programme de la visite

Mercredi 18 septembre 2019

9h-10h30

Visite de Dakar Sacré-Cœur

(Centre sportif en cœur de ville. Projet de centre multisports-études avec Matthieu Chupin).

Ouvert à la presse : Tour image suivi d’un micro tendu

12h

Signature de la convention de collaboration Paris 2024 – Dakar 2022

Signature d’une convention entre le CNOSF et le CNOSS (tbc)

Signature du MoU AFD – Dakar 2022

Signature de la lettre d’intention Business France – Dakar 2022

Lieu : Pullman Teranga

Ouvert à la presse

12h30

Conférence de presse en présence de Roxana Maracineanu, Tony Estanguet, Rémy Rioux, Mamadou Diagna Ndiaye

Lieu : Pullman Teranga

Après-midi Entretien avec le secrétaire général de la CONFEJES

Lieu : Km 6, Avenue Cheikh Anta Diop – Stèle Mermoz 1er étage du Bloc des Immeubles Aile intérieure (Sacré-Cœur)

Pas de presse accréditée

Jeudi 19 septembre 2019

10h15

Rencontre avec Souleymane Mbaye, triple champion du monde de boxe, le Comité national de gestion de la lutte sénégalaise (Dr Alioune Sarr et Thierno Ka) et des lutteurs (tbd)

Lieu : Keur of Champions

Ouvert à la presse : Tour image suivi d’un micro tendu

Echanges avec la presse de la Ministre et de son homologue sénégalais M. Matar Ba, ministre des sports

Pas de presse accréditée

17h15-18h45

Visite de l’Institut Diambars et de l’Académie NBA Africa

Saly, après Holiday Market, 1ère à droite

Ouvert à la presse