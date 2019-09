Déplacement de Roxana MARACINEANU à Dakar

La Ministre des Sports, Roxana MARACINEANU, se rendra à Dakar les 18 et 19 septembre prochains avec le Président de Paris 2024, Tony ESTANGUET, et le Directeur général de l’Agence Française de Développement, Rémy RIOUX. Cette visite vise à renforcer la coopération entre la France et le Sénégal en matière sportive, conformément aux objectifs fixés […]

La Ministre des Sports, Roxana MARACINEANU, se rendra à Dakar les 18 et 19 septembre prochains avec le Président de Paris 2024, Tony ESTANG...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...